Indonesia ambil langkah kekang kos haji 2026 di sebalik lonjakan harga bahan api
Prabowo kekalkan kos haji lebih rendah, sebarang kenaikan kos ditanggung oleh pemerintah
Apr 9, 2026 | 12:02 PM
Bakal jemaah haji Indonesia menjalani latihan manasik dengan mengelilingi replika Kaabah, tempat suci umat Islam, semasa sesi latihan di Pusat Latihan Manasik Al Mahmudah (AMTC) di Tangerang Selatan pada 5 April 2026. Pusat ini menyediakan pengalaman simulasi lokasi-lokasi penting ibadah haji di Makkah sebagai persediaan menjelang musim haji pada penghujung Mei. Indonesia, yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia, diperuntukkan kuota haji sebanyak 221,000 jemaah bagi tahun 2026, namun berdepan senarai menunggu yang panjang sehingga mencecah puluhan tahun di beberapa wilayah. - Foto AFP
JAKARTA: Kos operasi ibadah Haji 2026 dijangka berdepan peningkatan ketara susulan lonjakan harga bahan api pesawat (avtur) akibat konflik di Timur Tengah, kata Menteri Haji dan Umrah Encik Mochamad Irfan Yusuf.
Perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 April ketika pemerintah meneliti langkah untuk mengekang kesan kenaikan kos terhadap jemaah.
AS nasihat rakyatnya tangguh haji 2026, jemaah Indonesia dijadual berlepas Apr 8, 2026 | 12:35 PM
Lebih 17,000 anggota jemaah umrah Indonesia terkandas di Saudi telah dibawa pulangMar 10, 2026 | 1:13 PM