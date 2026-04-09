Bakal jemaah haji Indonesia menjalani latihan manasik dengan mengelilingi replika Kaabah, tempat suci umat Islam, semasa sesi latihan di Pusat Latihan Manasik Al Mahmudah (AMTC) di Tangerang Selatan pada 5 April 2026. Pusat ini menyediakan pengalaman simulasi lokasi-lokasi penting ibadah haji di Makkah sebagai persediaan menjelang musim haji pada penghujung Mei. Indonesia, yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia, diperuntukkan kuota haji sebanyak 221,000 jemaah bagi tahun 2026, namun berdepan senarai menunggu yang panjang sehingga mencecah puluhan tahun di beberapa wilayah. - Foto AFP