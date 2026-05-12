Indonesia bakal hantar 742 askar keamanan PBB ke Lebanon
Keselamatan askar jadi keutamaan memandangkan kawasan operasi masih jauh daripada aman
May 12, 2026 | 1:48 PM
Seramai 753 askar Indonesia yang kini berkhidmat sebagai anggota pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Lebanon dijadual diganti dengan kumpulan baru pada 22 dan 30 Mei. - Foto TNI
JAKARTA: Indonesia dijadual mengerahkan 742 anggota tenteranya ke Lebanon pada 22 Mei sebagai sebahagian daripada misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
Pengerahan itu bertujuan untuk mengikut giliran dan menggantikan pasukan pengaman Indonesia yang sedang berkhidmat di Lebanon, kata Ketua Staf Presiden, Encik Dudung Abdurachman.
