JAKARTA: Indonesia dijadual mengerahkan 742 anggota tenteranya ke Lebanon pada 22 Mei sebagai sebahagian daripada misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Pengerahan itu bertujuan untuk mengikut giliran dan menggantikan pasukan pengaman Indonesia yang sedang berkhidmat di Lebanon, kata Ketua Staf Presiden, Encik Dudung Abdurachman.

