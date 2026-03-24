Indonesia beralih kerja dari rumah, persekolahan hibrid bagi jimat tenaga
Indonesia beralih kerja dari rumah, persekolahan hibrid bagi jimat tenaga
Dasar turut diperkenal bagi tentera ketika harga minyak sejagat naik
Mar 24, 2026 | 1:53 PM
Indonesia beralih kerja dari rumah, persekolahan hibrid bagi jimat tenaga
Penunggang motosikal beratur di sebuah stesen minyak di Surabaya, wilayah Jawa Timur, Indonesia pada 9 Mac. Tekanan harga yang didorong oleh perang di Timur Tengah berpotensi memaksa pemerintah Indonesia menilai semula langkah seperti pelaksanaan kerja dari rumah (WFH). - Foto AFP
JAKARTA: Pemerintah Indonesia sedang merangka strategi penjimatan tenaga secara besar-besaran yang berpotensi mengubah corak pembelajaran dan pekerjaan.
Ia termasuk cadangan pembelajaran hibrid di sekolah serta dasar bekerja dari rumah (WFH) untuk penjawat awam sekali seminggu bagi mengurangkan penggunaan bahan api.
Laporan berkaitan
