Presiden Amerika Syarikat Donald Trump (kanan) berucap semasa majlis menandatangani dokumen pada mesyuarat sulung Lembaga Keamanan” di Institut Keamanan Amerika Syarikat, Washington, DC, pada 19 Februari 2026. Trump menghimpunkan sekutu bagi melancarkan institusi baharunya yang menumpukan kemajuan di Gaza. Trump menghimpunkan sekutu dari seluruh dunia kebanyakannya pemimpin autoritarian dengan hanya segelintir negara demokrasi Barat yang lazimnya bersekutu dengan Amerika bagi memuji usaha pendamaiannya ketika beliau mengerahkan kekuatan ketenteraan Amerika berhampiran Iran dan mengancam perang. - Foto AFP

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump (kanan) berucap semasa majlis menandatangani dokumen pada mesyuarat sulung Lembaga Keamanan” di Institut Keamanan Amerika Syarikat, Washington, DC, pada 19 Februari 2026. Trump menghimpunkan sekutu bagi melancarkan institusi baharunya yang menumpukan kemajuan di Gaza. Trump menghimpunkan sekutu dari seluruh dunia kebanyakannya pemimpin autoritarian dengan hanya segelintir negara demokrasi Barat yang lazimnya bersekutu dengan Amerika bagi memuji usaha pendamaiannya ketika beliau mengerahkan kekuatan ketenteraan Amerika berhampiran Iran dan mengancam perang. - Foto AFP

Indonesia telah menerima tawaran untuk mengisi jawatan timbalan komander Pasukan Penstabilan Antarabangsa (ISF) yang akan ditempatkan bagi mengekalkan keamanan dan keselamatan di Gaza yang dilanda perang.

Indonesia juga merupakan antara lima negara terawal, bersama Albania, Kosovo, Kazakhstan dan Maghribi, yang berikrar menghantar tentera sebagai sebahagian daripada pasukan pelbagai negara itu.

Penubuhan pasukan tersebut disokong melalui resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu yang diluluskan pada November 2025 bagi menyokong pembentukan Lembaga Keamanan (BoP) yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

“Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima jawatan timbalan komander ISF,” kata Komander Amerika Syarikat Mejar Jeneral Jasper Jeffer pada sidang kemuncak sulung lembaga itu di Washington DC pada 19 Februari.

Berucap pada mesyuarat sulung di Washington, Amerika Syarikat, Prabowo Subianto menegaskan semula komitmen Indonesia untuk menghantar ribuan tentera ke Gaza dan memastikan pelan lembaga itu bagi memulihkan keamanan di wilayah berkenaan berjaya.

Beliau berkata Indonesia menyokong sepenuhnya pelan damai 20 perkara Presiden Donald Trump dan telah bersetuju dengannya sejak awal.

“Kami menegaskan semula komitmen untuk menyumbang sejumlah besar tentera sehingga 8,000 atau lebih jika perlu. Kami bersedia menyumbang tentera bagi mengambil bahagian secara aktif dalam pasukan penstabilan antarabangsa supaya keamanan ini berjaya,” kata Encik Prabowo.

Beliau kemudian mengesahkan kepada wartawan selepas mesyuarat bahawa Indonesia menerima jawatan timbalan komander ISF dan berkata “kami akan mencari calon yang sesuai”. Beliau turut memaklumkan Indonesia merancang menghantar pasukan pendahulu ke Gaza dalam tempoh dua bulan akan datang tanpa memperincikan butiran lanjut.

“ Indonesia, sejak hari pertama kami mengkaji pelan 20 perkara Trump, kami bersetuju sepenuhnya dan komited sepenuhnya terhadap pelan ini, sebab itu kami menyertai BoP, kami komited terhadap kejayaannya. “Kami tahu akan terdapat banyak halangan dan kesukaran, namun kami amat optimistik dengan kepimpinan Trump, visi keamanan sebenar ini akan tercapai.

“Akan ada masalah, tetapi kita akan berjaya, kita akan mencapai impian kita untuk keamanan di Palestin, keamanan, penyelesaian yang berkekalan dan aman bagi isu Palestin dan di Gaza,” katanya. Teks ucapan beliau dikongsikan di laman sesawang Sekretariat Presiden pada 20 Februari.

Encik Prabowo turut mengalu-alukan kemajuan yang dicapai melalui gencatan senjata, sambil menyifatkannya sebagai sesuatu yang nyata dan signifikan. “Pencapaian gencatan senjata ini adalah nyata, kami memujinya, dan oleh itu kami menegaskan semula komitmen untuk menyumbang sejumlah besar anggota tentera,” katanya.

Mengenai mesyuarat BoP, Encik Prabowo berkata ia berjalan lancar dan para pemimpin yang mengambil bahagian telah diberi taklimat mengenai kemajuan ketara, khususnya dalam aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Beliau berkata pengagihan bantuan makanan dan bekalan keperluan lain meningkat dengan ketara, mencapai tahap tertinggi dalam beberapa tahun, selain perancangan masa depan turut dibincangkan.

“Tetapi ya, kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestin. Kita tentunya komited; tadi beberapa negara Islam semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai keamanan yang berkekalan dan hanya keamanan berkekalan dalam kenyataan kita.

“Negara-negara dalam kelompok lapan, kelompok negara-negara Islam yang pertama kali diundang untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam usaha BoP ini..bagi kita, penyelesaian sebenar, satu-satunya penyelesaian jangka panjang ialah penyelesaian dua negara,” katanya.

Encik Trump pada majlis itu turut memuji Presiden Prabowo dan menyifatkan bekas pegawai tentera yang pernah dituduh melanggar hak asasi manusia di Timor Leste sebagai seorang yang tegas.

Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menggesa pemerintah memanfaatkan kedudukan Indonesia dalam lembaga tersebut dengan memberi sumbangan nyata bagi menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza serta memperjuangkan kemerdekaan Palestin.

“Penyertaan Indonesia dalam Lembaga Keamanan mesti kekal berlandaskan dasar luar bebas dan aktif serta menjunjung prinsip kesaksamaan kedaulatan,” katanya dalam sidang pleno Dewan pada 19 Februari.

Jadual Encik Prabowo di Washington DC pada 19 Februari turut merangkumi pemeteraian perjanjian perdagangan timbal balik dengan rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat yang menurut Menteri Koordinator Ekonomi Encik Airlangga Hartarto berlangsung selepas sidang kemuncak BoP.

Encik Airlangga berkata dari Washington dalam sidang media dalam talian pada Jumaat bahawa “falsafah perjanjian ini ialah situasi menang menang” bagi kedua dua negara, manakala Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jamieson Greer menyifatkannya sebagai peluasan akses pasaran Amerika ke negara keempat paling ramai penduduk di dunia serta penghapusan halangan tarif ke atas lebih 99 peratus produk Amerika yang dieksport ke Indonesia merentasi semua sektor.

Perjanjian itu ditandatangani kedua-dua presiden selepas rundingan berbulan bulan, susulan keputusan Amerika Syarikat pada 2025 mengurangkan kadar tarif eksport Indonesia ke negara itu daripada 32 peratus kepada 19 peratus sebagai asas.

Di bawah perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh tarif 0 hingga 10 peratus bagi 1,819 produk. Produk pertanian seperti minyak sawit, kopi, koko, rempah dan getah serta produk industri termasuk komponen elektronik seperti semikonduktor dan komponen pesawat dikenakan tarif sifar peratus.

“Khusus bagi produk tekstil dan pakaian Indonesia, Amerika Syarikat juga akan memberi tarif sifar peratus melalui mekanisme kuota kadar tarif,” kata Encik Airlangga sambil menambah ia memberi manfaat kepada sekitar 20 juta rakyat dalam industri tekstil negara termasuk empat juta pekerja dan keluarga mereka.

Beliau berkata dasar itu akan membantu industri tekstil dan pakaian Indonesia meluaskan penembusan pasaran ke Amerika Syarikat yang disifatkannya kira kira 28 kali lebih besar daripada pasaran domestik Indonesia.

Sebagai balasan, Indonesia turut memberikan tarif sifar peratus kepada produk Amerika Syarikat terutamanya kerana Indonesia mengimport produk pertanian termasuk kacang soya. “Hasilnya, rakyat Indonesia akan membayar tarif sifar peratus bagi barangan berasaskan kacang soya seperti mi, tauhu dan tempe. Ini bermakna rakyat tidak perlu menanggung kos tambahan bahan mentah yang diimport dari Amerika Syarikat,” kata Encik Airlangga.

Perjanjian ini akan berkuat kuasa 90 hari selepas parlimen kedua dua-negara meratifikasi dokumen tersebut dan turut menyediakan ruang pindaan bagi kemungkinan menurunkan lagi kadar tarif.

Menurut Encik Airlangga, perjanjian tarif timbal balik yang bertajuk Pelaksanaan Perjanjian Menuju Era Emas Baharu Pakatan Amerika Syarikat Indonesia, yang ditandatangani di peringkat presiden dan hanya melibatkan beberapa negara, mencerminkan hubungan rapat antara Encik Prabowo dan Encik Trump kerana ia turut merangkumi komitmen pelaburan selain perdagangan dan tarif.