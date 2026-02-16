Wanita yang menyatakan solidariti bersama rakyat Palestin menyertai protes di luar Kedutaan Palestin bagi membantah Israel serta menuntut pemerintah Indonesia membatalkan cadangan pasukan pengaman antarabangsa di Gaza, susulan jemputan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Washington bagi mesyuarat pertama “Lembaga Keamanan” Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, di Jakarta, Indonesia, 13 Februari 2026. - Foto REUTERS

JAKARTA: Indonesia sedang menyiapkan kira-kira 1,000 anggota tentera untuk kemungkinan dihantar ke Gaza seawal April sebagai sebahagian daripada pasukan pengaman antarabangsa yang dicadangkan, menurut jurucakap Tentera Nasional Indonesia (TNI).

Jurucakap TNI Donny Pramono berkata keputusan akhir hanya akan dibuat oleh pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto, bergantung kepada perkembangan politik serta mekanisme antarabangsa.

“Jadual penghantaran tertakluk sepenuhnya kepada keputusan politik negara dan mekanisme antarabangsa yang berkuat kuasa,” katanya dalam kenyataan.

Beliau menambah jumlah anggota yang bersedia boleh meningkat sehingga 8,000 orang menjelang Jun jika operasi itu diluluskan sepenuhnya.

Persiapan tersebut dibuat ketika Presiden Prabowo dijadual menghadiri mesyuarat pertama Lembaga Keamanan di Washington pada 19 Februari, satu inisiatif yang dipengerusikan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

Penubuhan badan itu disokong resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sebagai sebahagian pelan menamatkan perang antara Israel dan Hamas di Gaza.

Pasukan yang dicadangkan dikenali sebagai Pasukan Penstabilan Antarabangsa dan dijangka bertugas menjaga keselamatan serta membantu operasi kemanusiaan selepas konflik.

Kementerian Luar Indonesia menegaskan penyertaan tentera negara itu tidak boleh ditafsir sebagai perubahan dasar terhadap Israel. “Penyertaan ini tidak bermaksud normalisasi hubungan politik dengan mana-mana pihak,” menurut kenyataan kementerian.

Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan kekal menyokong perjuangan Palestin.

Kementerian juga menegaskan penempatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak berkuasa Palestin.

“Tugas pasukan adalah kemanusiaan dan bukan tempur,” kata kenyataan itu. Ia turut menekankan anggota Indonesia tidak mempunyai mandat melucutkan senjata mana-mana pihak.

Jakarta turut menyuarakan kebimbangan terhadap sebarang usaha memindahkan penduduk Palestin secara paksa. “Indonesia secara konsisten menolak semua percubaan perubahan demografi atau pemindahan paksa rakyat Palestin dalam apa jua bentuk,” kata kementerian itu.

Pendirian tersebut selari dengan dasar luar Indonesia yang lama menyokong penyelesaian dua negara.



Pemerhati melihat langkah Indonesia sebagai usaha memainkan peranan diplomatik lebih aktif di pentas global tanpa mengubah prinsip dasar luar.

Seorang penganalisis hubungan antarabangsa berkata misi itu berbeza daripada operasi ketenteraan biasa. “Ia lebih kepada peranan kemanusiaan dan kestabilan, bukan campur tangan ketenteraan. Indonesia mahu membantu keamanan tanpa dilihat memihak,” katanya.

Menurutnya, penekanan kepada mandat bukan tempur penting bagi mengekalkan sokongan domestik dan serantau.

Walaupun persiapan logistik sedang dilakukan, penghantaran sebenar masih bergantung kepada keputusan politik serta persetujuan pihak berkaitan di peringkat antarabangsa.

Bagi Indonesia, operasi itu dilihat sebagai keseimbangan antara tanggungjawab global dan komitmen sejarah terhadap Palestin.