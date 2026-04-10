Indonesia perangi skim haji haram, perketat tindakan terhadap tawaran palsu
Lebih 5.7j rakyat Indonesia tunggu giliran haji, tempoh tunggu cecah 26 tahun
Apr 10, 2026 | 12:48 PM
Seorang anggota jemaah menjalani latihan ibadah di hadapan replika Hajar Aswad (Batu Hitam) di Pusat Latihan Manasik Al Mahmudah (AMTC), sebuah kemudahan latihan haji yang menampilkan replika lokasi penting ibadah haji, di Tangerang Selatan, Indonesia, pada 5 April. - Foto AFP
JAKARTA: Kementerian Haji dan Umrah Indonesia memberi amaran Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji ‘furada’ bagi musim haji 2026 sambil menasihatkan bakal jemaah supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pemergian “tanpa giliran”.
Timbalan Menteri Haji dan Umrah, Encik Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan hanya visa haji rasmi dibenarkan untuk menunaikan ibadah tersebut.
