Topic followed successfullyGo to BHku
Indonesia giat dapatkan permit 2 kapal tangkinya lepasi selat Hormuz
Indonesia giat dapatkan permit 2 kapal tangkinya lepasi selat Hormuz
Jakarta berkata penggunaan ruang udaranya oleh Amerika Syarikat tidak jejas rundingan untuk pembebasan kedua-dua kapal itu
Apr 17, 2026 | 3:17 PM
Indonesia giat dapatkan permit 2 kapal tangkinya lepasi selat Hormuz
Laman web Marinetraffic menunjukkan trafik perkapalan komersial pada Mac 2026 di pinggir Selat Hormuz berhampiran pantai Iran. - Foto AFP
JAKARTA: Indonesia masih dalam proses mendapatkan permit untuk dua kapal tangkinya melalui Selat Hormuz, kata Kementerian Luar Negeri.
Menurut kementerian itu, tiada laporan yang menunjukkan bahawa perbincangan Jakarta mengenai penggunaan ruang udaranya oleh Amerika Syarikat telah menjejas rundingan untuk pembebasan kedua-dua kapal itu.
