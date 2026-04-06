Indonesia hargai tiga anggota pengaman terkorban dalam misi kemanusiaan di Lebanon
Gesa Majlis Keselamatan PBB jalan siasatan segera, telus agar pihak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan
Apr 6, 2026 | 5:30 AM
Orang ramai beratur untuk menyampaikan ucapan takziah di atas pemergian Praka Farizal Rhomadhon, anggota pengaman Pasukan Pendamai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (Unifil) yang terkorban dalam serangan Israel pada 29 Mac di selatan Lebanon, di rumah ibu bapanya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia, pada 1 April 2026. - Foto REUTERS
Tiga anggota pengaman Indonesia yang terkorban dalam serangan Israel ke atas konvoi logistik mereka di selatan Lebanon telah dianugerahkan kenaikan pangkat luar biasa secara anumerta serta pingat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
Indonesia turut menggesa Majlis Keselamatan PBB agar menjalankan siasatan segera, telus dan menyeluruh terhadap serangan tersebut serta memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan.
