Indonesia kerah lebih 18,000 anggota keselamatan kawal tunjuk perasaan di Jakarta

Anggota Polis Jakarta Pusat menghadiri perhimpunan sebelum dikerahkan bagi mengawal tunjuk perasaan besar di Jakarta pada 27 Ogos. Lebih 18,000 anggota keselamatan ditempatkan di kompleks Parlimen dan beberapa lokasi strategik di ibu kota ketika penunjuk perasaan berhimpun bagi mendesak kelulusan Rang Undang-Undang Perampasan Aset serta hukuman lebih berat terhadap pesalah rasuah, termasuk hukuman mati. - Foto POLRES JAKPUS (POLIS JAKARTA PUSAT)

Anggota Polis Jakarta Pusat menghadiri perhimpunan sebelum dikerahkan bagi mengawal tunjuk perasaan besar di Jakarta pada 27 Ogos. Lebih 18,000 anggota keselamatan ditempatkan di kompleks Parlimen dan beberapa lokasi strategik di ibu kota ketika penunjuk perasaan berhimpun bagi mendesak kelulusan Rang Undang-Undang Perampasan Aset serta hukuman lebih berat terhadap pesalah rasuah, termasuk hukuman mati. - Foto POLRES JAKPUS (POLIS JAKARTA PUSAT)

Indonesia kerah lebih 18,000 anggota keselamatan kawal tunjuk perasaan di Jakarta

Indonesia kerah lebih 18,000 anggota keselamatan kawal tunjuk perasaan di Jakarta Puluhan ditahan jelang tunjuk perasaan besar di Parlimen Indonesia

JAKARTA: Polis Jakarta menahan puluhan individu yang disyaki merancang mencetuskan kekacauan menjelang tunjuk perasaan besar di kompleks Parlimen Indonesia pada 27 Ogos, ketika lebih 18,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh ibu kota.

Penahanan itu dilakukan ketika penunjuk perasaan dari Jakarta dan beberapa wilayah lain mula berkumpul di Senayan bagi mendesak Parlimen segera meluluskan Rang Undang-Undang Perampasan Aset serta mengenakan hukuman lebih berat terhadap pesalah rasuah, termasuk hukuman mati.

Menurut Polis Metropolitan Jakarta, puluhan individu ditahan selepas rondaan di sekitar kompleks Parlimen menemui beberapa barangan yang dipercayai boleh digunakan untuk mencetuskan keganasan atau mengganggu ketenteraman awam.

Antara yang dirampas ialah senjata tajam seperti parang dan sabit serta beberapa pucuk senapang angin.

Identiti dan kumpulan yang dikaitkan dengan individu terbabit belum didedahkan. Polis berkata mereka sedang disoal siasat bagi mengenal pasti pemilik barangan tersebut dan tujuan ia dibawa.

Secara keseluruhan, seramai 18,504 anggota keselamatan dikerahkan bagi mengawal kompleks Parlimen dan beberapa lokasi strategik di Jakarta.

Ketua Polis Jakarta Pusat, Pesuruhjaya Kanan Reynold EP Hutagalung, berkata kawalan keselamatan bermula pada 7 pagi dan dibahagikan kepada enam zon.

Selain kompleks Parlimen, anggota ditempatkan di sekitar jejambat Semanggi, Hotel Mulia, pejabat TVRI, Gerbang Pancasila, Stesen Palmerah dan kawasan sekitar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kawalan turut diperketat di Bundaran HI dan Dukuh Atas bagi mengelakkan tunjuk perasaan mengganggu aliran trafik.

Ketua Polis Jakarta Pusat, Pesuruhjaya Kanan Reynold EP Hutagalung, menegaskan anggota yang ditugaskan mengawal tunjuk perasaan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

“Dasar ini mencerminkan komitmen kami untuk mengutamakan pendekatan berperikemanusiaan dan persuasif dalam memberikan perkhidmatan serta menjaga keselamatan ketika tunjuk perasaan,” katanya.

Polis turut melakukan pemeriksaan terhadap orang ramai yang menuju ke kompleks Parlimen pada sebelah pagi.

Beberapa kumpulan yang berjalan di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, dihentikan dan diperiksa sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan.

Polis tidak menemui barangan berbahaya tetapi merampas beberapa batang buluh yang digunakan untuk memasang bendera.

Ketegangan tercetus seketika kemudian apabila sebahagian penunjuk perasaan bertelagah dengan anggota penguat kuasa ketenteraman awam, Satpol PP, yang cuba mengalihkan seorang penjaja dari kawasan tunjuk perasaan.

Beberapa penunjuk perasaan cuba menghalang tindakan itu sehingga berlaku tolak-menolak dan pertengkaran. Botol dan bekas air plastik turut dilontarkan ke arah anggota berkenaan.

Keadaan bagaimanapun kembali terkawal selepas anggota Satpol PP berundur dan membatalkan usaha mengalihkan penjaja tersebut.

Antara kumpulan utama yang menyertai tunjuk perasaan ialah Perikatan Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Pati, Jawa Tengah.

Kumpulan itu menuntut Rang Undang-Undang Perampasan Aset yang tertangguh sejak bertahun-tahun segera diluluskan dan hukuman mati dikenakan terhadap pesalah rasuah.

Sekitar 250 penyokong AMPB dilaporkan bertolak dari Pati dengan lima bas pada 26 Ogos, manakala kira-kira 25 nelayan dari Jepara turut merancang menyertai perhimpunan itu.

Rang undang-undang yang pertama kali dicadangkan pada 2008 itu akan memberi kuasa lebih luas kepada negara untuk merampas aset yang disyaki atau didapati berasal daripada kegiatan jenayah, termasuk dalam keadaan tertentu sebelum seseorang disabitkan kesalahan.

Bagaimanapun, beberapa pakar sebelum ini memberi amaran undang-undang itu memerlukan perlindungan yang kukuh bagi mengelakkannya disalahgunakan untuk menyasarkan musuh politik atau melakukan pemerasan.

Ketua Pesuruhjaya III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Encik Habiburokhman, berkata proses perbahasan rang undang-undang itu memerlukan kira-kira lapan minggu lagi dan memberi jaminan ia akan diluluskan selewat-lewatnya Disember.

Ketua Badan Komunikasi Pemerintah, Encik Muhammad Qodari, pula berkata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyokong usaha mempercepat kelulusannya dan kini keputusan berada di tangan Parlimen.

Kawalan keselamatan besar-besaran kali ini dilakukan hampir setahun selepas tunjuk perasaan di Jakarta dan beberapa bandar lain pada Ogos dan September 2025 bertukar menjadi rusuhan.

Gelombang bantahan ketika itu tercetus akibat kemarahan terhadap elaun anggota Parlimen, tekanan ekonomi serta kematian pemandu khidmat e-hailing yang dilanggar kenderaan berperisai polis ketika tunjuk perasaan.

Suruhanjaya Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekodkan 11 kematian dalam pergolakan itu, sementara polis melaporkan lebih 3,000 orang ditahan.

Menjelang tunjuk perasaan kali ini, Encik Prabowo mengingatkan polis supaya mempertahankan prinsip demokrasi dan melindungi hak rakyat menyuarakan pandangan secara aman.

“Polis mesti menjadi penjaga yang melindungi demokrasi matang dan memastikan setiap rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka secara aman,” katanya pada 26 Ogos.

Speaker DPR, Cik Puan Maharani, turut memberi jaminan Parlimen bersedia menerima dan mendengar tuntutan rakyat, tetapi menggesa peserta tunjuk perasaan menyampaikan pandangan secara aman dan teratur.