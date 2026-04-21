Indonesia lulus undang-undang lindungi jutaan pekerja domestik
Apr 21, 2026 | 4:07 PM
Selama beberapa dekad, kira-kira lima juta pekerja domestik di Indonesia, kebanyakannya wanita, telah menjadi tulang belakang ekonomi yang sering tidak kelihatan. - Foto The Straits Times
JAKARTA: Parlimen Indonesia meluluskan rang undang-undang yang sekian lama dinantikan bagi melindungi jutaan pekerja domestik, sekali gus menamatkan perdebatan panjang mengenai hak buruh di ekonomi terbesar Asia Tenggara.
Undang-undang baharu itu menjamin beberapa hak asas termasuk cuti rehat, insurans kesihatan, pencen serta latihan profesional, selain melarang agensi penempatan daripada membuat potongan gaji pekerja.
