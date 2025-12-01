Para hadirin menghadiri perhimpunan doa yang dianjurkan oleh masyarakat Muslim Indonesia bagi memperingati mangsa kebakaran maut yang berlaku pada 28 November di kompleks perumahan Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong, pada 30 November. - Foto REUTERS

Pembantu rumah Indonesia, Filipina antara mangsa kebakaran apartmen HK

HONG KONG: Ratusan pekerja migran berkumpul meratapi rakan-rakan mereka yang terkorban dalam kebakaran paling dahsyat di Hong Kong dalam lebih satu abad memenuhi Victoria Park dengan tangisan dan doa sepanjang hujung minggu 30 November.

Mereka bukan sahaja bersedih atas kehilangan tetapi turut bimbang akan nasib rakan-rakan yang masih belum ditemui.

Daripada 146 mangsa yang terkorban dalam tragedi yang memusnahkan menaraapartmen Wang Fuk Court, sekurang-kurangnya 10 ialah pekerja migran.

Menurut rekod konsulat yang dikumpulkan AFP, puluhan lagi masih hilang.

“Kami hanya mahu kepastian. Setiap hari kami menunggu berita,” kata seorang pekerja Indonesia yang kehilangan dua rakan.

Seorang pekerja Filipina pula berkata: “Kebakaran ini bukan sahaja meragut nyawa, tetapi menjadikan hidup kami tidak menentu. Kami sangat takut.”

Satu kain rentang diletakkan di tanah berbunyi: “Kepada mereka yang telah pergi: penghormatan tertinggi kepada kesetiaan dan keberanian pekerja domestik migran.”

Lebih 200 pekerja domestik kebanyakannya dari Filipina dan Indonesia tinggal di kompleks perumahan Wang Fuk Court, lokasi kebakaran tujuh blok apartmen tinggi musnah dijilat api pada 28 November.

Cik Cucu Susilawati, seorang pekerja Indonesia yang tinggal di tingkat 16, hanya sempat melarikan diri dengan pakaian di badan.

“Saya turun tangga secepat mungkin… saya tidak sempat capai apa-apa,” katanya, masih terkejut.

Cik Sudarsih, yang bekerja di Hong Kong selama 15 tahun, berkata dua rakan rapatnya hilang selepas tragedi itu.

“Semoga Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa mereka ditemui cepat dan selamat,” katanya.

Di Central, kira-kira 100 pekerja Filipina mengadakan perjumpaan dan berdoa.

“Kami berharap tiada lagi korban dalam tragedi ini,” kata Cik Dolores Balladares, pengerusi United Filipinos in Hong Kong.

Di sebalik kekalutan itu, muncul kisah keberanian.

Cik Rhodora Alcaraz, warga Filipina yang baru sehari tiba di Hong Kong, berada bersama bayi berusia tiga bulan ketika asap memenuhi apartmen majikannya.

Dalam laporan yang tular, Cik Alcaraz didakwa melindungi bayi tersebut dengan tubuhnya.

Apabila pasukan bomba menemuinya, beliau masih mendakap bayi itu. Cik Alcaraz kini dilaporkan berada di unit rawatan rapi.

Rakan pekerja, Cik Michelle Magcale berkata:

“Saya sangat sedih… saya tak mampu ungkapkan perasaan ini. Dia menyelamatkan satu nyawa. Kami amat bersyukur.”

Hong Kong mempunyai hampir 370,000 pekerja domestik asing, majoritinya wanita dari Indonesia dan Filipina.

Mereka menjaga kanak-kanak, warga emas dan menguruskan rumah dalam bandar yang semakin menua penduduknya.

Namun peraturan pemerintah menetapkan bahawa mereka mesti tinggal bersama majikan, menyebabkan ramai terperangkap dalam ruang sempit di apartmen tinggi seperti Wang Fuk Court.

“Ramai yang kehilangan tempat tinggal dan mungkin kehilangan pekerjaan,” kata Cik Sring Sringatin, Setiausaha Kesatuan Pekerja Migran Indonesia.

Beliau menjelaskan bahawa majikan yang kehilangan rumah mungkin tidak lagi mampu membayar gaji, menyebabkan pekerja terancam dihantar pulang.

Peraturan Hong Kong mensyaratkan pekerja mencari majikan baharu dalam tempoh dua minggu atau pulang ke negara asal satu tempoh yang sangat singkat dalam situasi darurat seperti ini.

Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Cik Yvonne Mewengkang, berkata satu pasukan khas telah ditubuhkan.

“Kami sedang menyelaraskan bantuan dengan keluarga mangsa di Indonesia dan menyediakan maklumat yang diperlukan,” katanya.