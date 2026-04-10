Indonesia namakan pegawai Pertamina, taikun minyak antara suspek kes perolehan minyak

Tujuh suspek itu termasuk seorang naib presiden dan seorang pengurus di Pertamina, serta tiga pegawai di Pertamina Energy Services. - Foto AFP

JAKARTA: Pejabat Peguam Negara Indonesia pada 9 April menamakan tujuh individu, termasuk pegawai kanan syarikat tenaga milik negara Pertamina, sebagai suspek dalam siasatan rasuah berkaitan perolehan minyak mentah.

Pengarah Siasatan Pejabat Peguam Negara, Encik Syarief Sulaeman Nahdi, berkata kesalahan itu didakwa berlaku antara 2008 hingga 2015. Suspek termasuk seorang naib presiden dan seorang pengurus di Pertamina, selain tiga pegawai daripada unitnya, Pertamina Energy Services.

Dua lagi suspek ialah ahli perniagaan minyak yang kini diburu, Riza Chalid, serta seorang pengarah syarikat yang dikaitkan dengan urus niaga tersebut. Encik Nahdi berkata perolehan berkenaan dilakukan melalui unit lain, Petral, yang telah dibubarkan pada 2015.

Menurut pihak pendakwaan, kesemua tujuh suspek didakwa melanggar undang-undang rasuah Indonesia yang menyebabkan kerugian kepada negara, dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.

Pegawai Pertamina dan unit berkaitan didakwa memanipulasi proses tender serta anggaran kos sehingga menyebabkan kenaikan harga dan mark-up dalam pembelian minyak. “Proses tender atau perolehan minyak mentah dan produk penapisan menyebabkan rantaian bekalan menjadi lebih panjang dan harga meningkat, khususnya bagi petrol RON88 dan RON92, sekali gus mengakibatkan kerugian kepada Pertamina,” kata Encik Nahdi.

Pendakwa turut mendakwa maklumat sulit berkaitan permintaan minyak mentah dan petrol telah dibocorkan, memberi kelebihan tidak adil dalam proses perolehan.

Encik Nahdi menambah bahawa Chalid dipercayai “mempengaruhi proses tender atau perolehan”, walaupun butiran lanjut tidak didedahkan.

Dalam reaksi balas, jurucakap Pertamina berkata syarikat itu menghormati proses penguatkuasaan undang-undang dan menggesa semua pihak mematuhi prinsip anggapan tidak bersalah sehingga keputusan mahkamah muktamad dicapai.