Indonesia termasuk tentera beralih kerja dari rumah, persekolahan hibrid untuk jimat tenaga
Mar 24, 2026 | 1:53 PM
Penunggang motosikal beratur di sebuah stesen minyak di Surabaya, wilayah Jawa Timur, Indonesia pada 9 Mac 2026. Tekanan harga yang didorong oleh perang di Timur Tengah berpotensi memaksa pemerintah Indonesia menilai semula langkah seperti pelaksanaan kerja dari rumah (WFH). - Foto AFP
JAKARTA: Pemerintah Indonesia sedang merangka strategi penjimatan tenaga secara besar-besaran yang berpotensi mengubah corak pembelajaran dan pekerjaan, termasuk cadangan pembelajaran hibrid di sekolah serta dasar bekerja dari rumah (WFH) untuk penjawat awam sekali seminggu bagi mengurangkan penggunaan bahan api.
Langkah ini diperkenalkan susulan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kecekapan tenaga negara ketika harga minyak global terus meningkat akibat ketidaktentuan geopolitik.
