Indonesia teruskan program makanan percuma semasa Ramadan, perkukuh langkah peningkatan

Para pengkritik menyifatkan program makanan percuma yang diteruskan sepanjang Ramadan sebagai tidak perlu kerana kosnya yang tinggi dan menimbulkan risiko keselamatan makanan. - Foto: EPA

JAKARTA: Keputusan pemerintah untuk meneruskan program makanan percuma semasa Ramadan yang bakal menjelang mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat, khususnya berhubung soal kos dan aspek keselamatan makanan.

Namun, pihak berkuasa menegaskan bahawa penambahbaikan sedang dilaksanakan bagi memastikan pelaksanaannya lebih teratur dan memenuhi keperluan pelajar yang berpuasa.

Program itu sebelum ini menerima kritikan susulan beberapa laporan keracunan makanan di sekolah-sekolah. Walaupun begitu, pemerintah mengesahkan bahawa inisiatif tersebut akan diteruskan sepanjang Ramadan dengan penyesuaian menu dan masa pengagihan supaya selaras dengan keperluan pelajar Muslim.

Agensi Pemakanan Kebangsaan (BGN), yang menyelia program berkenaan, memaklumkan bahawa mekanisme penghantaran dan jenis makanan akan diubah suai bagi memastikan kualiti serta keselamatan terus terpelihara.

Ketua BGN, Encik Dadan Hindayana, sebelum ini menjelaskan bahawa sekolah dengan majoriti pelajar beragama Islam akan menerima makanan yang mempunyai jangka hayat lebih panjang supaya boleh disimpan dengan selamat sehingga waktu berbuka puasa. “Kita menyesuaikan menu dan kaedah agihan agar pelajar dapat berbuka dengan selamat dan teratur,” katanya.

Walaupun langkah tersebut dilihat sebagai usaha pragmatik, beberapa pihak berpendapat bahawa peruntukan besar bagi program itu wajar dinilai semula agar seimbang dengan keutamaan pendidikan lain.

Rangkaian Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencadangkan supaya pemerintah mempertimbangkan penstrukturan semula perbelanjaan bagi memastikan impak yang lebih menyeluruh kepada sektor pendidikan.

Penyelaras kebangsaan JPPI, Encik Ubaid Matraji, menganggarkan bahawa sehingga 30 trilion rupiah (S$2.25 bilion) boleh dijimatkan sekiranya program tersebut digantung sementara sepanjang Ramadan. “Sekiranya terdapat penjimatan dalam tempoh ini, dana itu boleh disalurkan untuk menangani pelajar tercicir, meningkatkan kebajikan guru dan membaiki kemudahan sekolah yang rosak,” katanya.

Program makanan percuma itu dijangka menerima peruntukan 335 trilion rupiah atau sekitar 42 peratus daripada keseluruhan bajet pendidikan tahun ini. Angka tersebut mencerminkan komitmen besar pemerintah terhadap kebajikan pelajar, namun pada masa sama mengundang perbahasan mengenai keseimbangan antara bantuan pemakanan dan pelaburan jangka panjang dalam infrastruktur serta kualiti pengajaran.

Dari sudut keselamatan makanan, pihak berkuasa turut mengakui cabaran yang timbul. Laporan mengenai insiden keracunan makanan mendorong kerajaan memperketat prosedur pemantauan dan kawalan kualiti.

Menurut data JPPI, hampir 2,000 insiden dilaporkan pada Januari sahaja, menjadikan jumlah keseluruhan melebihi 20,000 kes sejak program dilancarkan pada 2025. Walaupun angka tersebut membimbangkan, pemerintah menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem penyimpanan, pengedaran dan pemantauan kebersihan.

Encik Ubaid turut mengingatkan bahawa pengagihan makanan untuk dibawa pulang semasa Ramadan memerlukan kawalan kebersihan yang lebih ketat bagi mengelakkan risiko kualiti makanan terjejas sebelum dimakan.

Dalam masa yang sama, pakar pemakanan dan doktor berpangkalan di Jakarta, Encik Tan Shot Yen, menekankan keperluan memastikan menu yang disediakan benar-benar memenuhi standard nutrisi kanak-kanak. “Program ini perlu memastikan makanan yang diedarkan memenuhi keperluan nutrisi pelajar, dengan pelabelan yang jelas dan kandungan seimbang,” katanya.

Beliau menggesa agar semakan berkala dilakukan terhadap kandungan makanan yang diedarkan, termasuk mengurangkan minuman bergula dan makanan yang tidak memenuhi garis panduan pemakanan sihat.

Perbahasan mengenai program makanan percuma ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap kebajikan pelajar dan kecekapan penggunaan dana awam. Di satu pihak, program tersebut dilihat sebagai usaha penting membantu keluarga berpendapatan rendah, terutama dalam suasana ekonomi yang mencabar. Di pihak lain, terdapat gesaan supaya pelaksanaannya diperkemas agar benar-benar memberi manfaat maksimum tanpa menjejaskan keselamatan.

Bagi pemerintah, cabaran kini adalah menyeimbangkan komitmen sosial dengan pengurusan yang cekap serta responsif terhadap kebimbangan awam. Dengan penyesuaian yang dirancang sepanjang Ramadan, pihak berkuasa berharap program itu dapat diteruskan secara lebih berkesan dan selamat.