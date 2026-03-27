Indonesia timbang kerja dari rumah pada Rabu atau Jumaat untuk jimat bahan api
Mar 27, 2026 | 12:20 PM
Penumpang turun dari sebuah kapal selepas pulang dari kampung halaman dalam tradisi mudik di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada 24 Mac. Ini sedang pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pelaksanaan kerja dari rumah (WFH), sama ada pada Rabu atau Jumaat, bagi kakitangan pemerintah pusat sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan api susulan lonjakan pergerakan sempena musim balik Hari Raya. - Foto EPA
JAKARTA: Indonesia sedang menimbangkan hari bekerja dari rumah (WFH) mingguan wajib – sama ada Rabu atau Jumaat – untuk kakitangan pemerintah pusat bagi mengurangkan penggunaan bahan api.
Dasar ini merupakan sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk mengurangkan penggunaan tenaga, kata Menteri Kewangan Encik Purbaya Yudhi Sadewa.
