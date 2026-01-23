Presiden Amerika Syarikat Donald Trump (tengah) duduk di antara Perdana Menteri Hungary, Encik Viktor Orban (kiri), dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) semasa majlis menandatangan piagam Lembaga Keamanan pada Mesyuarat Tahunan Forum Ekonomi Sedunia (WEF) ke-56 di Davos, Switzerland, pada 22 Januari. - Foto EPA

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump (tengah) duduk di antara Perdana Menteri Hungary, Encik Viktor Orban (kiri), dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) semasa majlis menandatangan piagam Lembaga Keamanan pada Mesyuarat Tahunan Forum Ekonomi Sedunia (WEF) ke-56 di Davos, Switzerland, pada 22 Januari. - Foto EPA

Indonesia sertai Lembaga Keamanan untuk desak tamatkan keganasan Gaza Sifatkan penyertaan langkah strategik, konstruktif dan konkrit bagi sokong kemerdekaan Palestin

Indonesia secara rasmi menyertai satu mekanisme pelbagai hala yang disifatkannya sebagai “sementara” menerusi Lembaga Keamanan bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza yang dilanda konflik, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, dalam satu majlis tandatangan yang diadakan pada 22 Januari sempena Forum Ekonomi Sedunia 2026 di Davos, Switzerland..

Presiden Indonesia Encik Prabowo Subianto menandatangani dekri penyertaan itu bersama negara anggota lain, kebanyakannya dari Asia Barat, Asia dan Asia Selatan, yang diwakili oleh pegawai kanan pemerintah dan pemerintah masing-masing.

“Saya percaya ini adalah satu peluang bersejarah. Ia benar-benar satu kesempatan untuk mencapai keamanan di Gaza. Apa yang jelas, penderitaan rakyat Gaza telah berkurangan dengan ketara. Saya amat berharap Indonesia dapat mengambil bahagian,” kata Encik Prabowo kepada media di Davos selepas majlis tersebut.

Menurut kenyataan Istana Presiden, penyertaan Indonesia dalam Lembaga Keamanan berlandaskan perlembagaan dan mencerminkan komitmen kukuh negara itu untuk terus memainkan peranan aktif dalam mengekalkan ketertiban dunia serta menggalakkan penyelesaian aman konflik antarabangsa.

Menteri Luar Indonesia Encik Sugiono berkata dalam satu kenyataan video dari Davos bahawa penyertaan Indonesia dalam Lembaga Keamanan merupakan langkah strategik, konstruktif dan konkrit bagi menyokong kemerdekaan Palestin serta membantu menyelesaikan konflik di Gaza dalam masa terdekat.

“Kami berharap selepas penubuhan Lembaga Keamanan ini, seperti yang disebutkan sebelum ini, lintasan Rafah dapat dibuka dalam tempoh seminggu bagi membolehkan penyaluran bantuan kemanusiaan,” kata Encik Sugiono.

Beliau menegaskan bahawa Indonesia kekal berpegang teguh kepada penyelesaian dua negara, kemerdekaan Palestin serta pengiktirafan kedaulatan Palestin.

“Lembaga Keamanan merupakan satu alternatif konkrit pada ketika ini yang boleh diharapkan untuk membantu merealisasikan aspirasi tersebut,” katanya.

Indonesia turut memberikan matlamat penyertaannya dalam mekanisme yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan dengan menyatakan bahawa langkah ini membolehkan akses yang lebih luas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza, kata jurucakap Kementerian Luar, Encik Vahd Naby Mulachela, dalam satu sidang media pada 22 Januari.

“Indonesia melihat lembaga ini sebagai satu mekanisme sementara untuk menghentikan keganasan dan melindungi orang awam di Gaza,” katanya.

Keanggotaan tetap dalam lembaga tersebut memerlukan bayaran keahlian sebanyak AS$1 bilion ($1.28 bilion), namun Encik Nabyl berkata tiada sebarang perbincangan mengenai pembayaran tersebut bagi mendapatkan kerusi keanggotaan.

“Keanggotaan tidak melibatkan sebarang bayaran, terutamanya bagi penyertaan yang tidak bersifat tetap,” tambahnya.

Walaupun penyertaan Indonesia dalam mekanisme baru itu disertakan dengan penjelasan rasmi, langkah tersebut turut mendapat perhatian dan pandangan kritikal daripada sebahagian ulama Islam yang menzahirkan kebimbangan terhadap beberapa aspek struktur lembaga berkenaan, khususnya kerana Israel turut menjadi ahli.

Mereka berpandangan bahawa inisiatif tersebut berisiko mengalihkan tumpuan daripada agenda keadilan dan pembebasan kepada pendekatan pengurusan konflik dan kestabilan serantau.

“Ia belum berasaskan prinsip keadilan yang menyeluruh,” kata Pengerusi Hubungan Luar dan Kerjasama Antarabangsa Majlis Ulama Indonesia (MUI), Encik Sudarnoto Abdul Hakim, dalam satu kenyataan.

Encik Sudarnoto menambah bahawa kumpulan ulama kanan menghargai niat pemerintah menyumbang kepada keamanan dunia, namun menekankan kepentingan penetapan garis panduan yang jelas agar penglibatan Indonesia kekal selari dengan prinsip keadilan dan terus memperkukuh, bukannya menjejaskan, perjuangan kemerdekaan Palestin.

“Sebarang inisiatif keamanan yang tidak secara jelas mengiktiraf Palestin sebagai sebuah bangsa yang dijajah, dan tidak meletakkan penamatan pendudukan Israel sebagai prasyarat asas, berisiko mengekalkan penjajahan di sebalik label keamanan. Lembaga ini merupakan manifestasi konkrit neo-kolonialisme,” katanya.

MUI menggesa pemerintah supaya mempertimbangkan dengan serius untuk menarik diri “secara bermaruah” daripada keanggotaan tersebut, dan sebaliknya memperkukuh peranan Indonesia bersama negara serta masyarakat sivil global yang konsisten memperjuangkan keadilan untuk Palestin.

Sementara itu, pakar hubungan antarabangsa dari Sekolah Pascasiswazah Diplomasi Paramadina, Encik Ahmad Khoirul Umam, memberikan pandangan yang lebih seimbang, dengan menyatakan bahawa dalam geopolitik global yang semakin bersifat transaksional dan berorientasikan kuasa, penyertaan Indonesia dilihat sebagai usaha membuka ruang pengaruh dari dalam dan tidak semestinya bermakna mengesahkan agenda unilateral.

Menurut beliau, keanggotaan tersebut turut membolehkan Indonesia menyuarakan perspektif Global Selatan, walaupun secara terhad, menekankan dimensi kemanusiaan, serta memberi tekanan agar isu Palestin tidak disempitkan semata-mata kepada soal keselamatan Israel.