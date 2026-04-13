Indonesia siasat syarikat teknologi langgar larangan media sosial remaja
Apr 13, 2026 | 5:30 AM
Orang ramai menggunakan telefon bimbit di sebuah taman di Denpasar, Bali, Indonesia, pada 28 Mac 2026. Pemerintah Indonesia melaksanakan peraturan mengehadkan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah usia 16 tahun bermula tarikh itu bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak dalam talian. - Foto EPA
Kementerian Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Indonesia (Komdigi) sedang meneliti hasil siasatan terhadap dua platform digital terbesar dunia – Meta dan Google – selepas wakil kedua-dua syarikat itu hadir dalam pertemuan dengan pegawai kementerian susulan didakwa gagal mematuhi larangan baharu terhadap penggunaan media sosial oleh individu bawah usia 16 tahun.
Ketua Pengarah Pengawasan Ruang Digital, Encik Alexander Sabar, berkata siasatan itu dijalankan pada 7 April.
