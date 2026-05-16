Panda gergasi pertama Iahir di Indo bersedia jumpa orang ramai
May 16, 2026 | 6:03 PM
BOGOR (Indonesia): Panda gergasi pertama yang lahir di Indonesia kini semakin membesar dan sihat menjelang kemunculan sulungnya kepada orang ramai pada Mei.
Satrio Wiratama dilahirkan oleh sepasang panda yang dipinjamkan oleh China kepada Indonesia, pada November 2025 di Taman Safari Indonesia - sebuah taman haiwan di Cisarua, Jawa Barat,
