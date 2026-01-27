Parlimen lulus pelantikan anak saudara Prabowo sebagai Timbalan Gabenor Bank Indonesia

Anak saudara Presiden Prabowo Subianto, Thomas ‘Tommy’ Aquinas Djiwandono, bergambar sebelum majlis pelantikannya sebagai Timbalan Menteri Kewangan di Istana Presiden, Jakarta, pada 18 Julai 2024. - Foto Fail

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Januari melantik Timbalan Menteri Kewangan, Thomas ‘Tommy’ Aquinas Djiwandono, yang juga anak saudara Presiden Prabowo Subianto, sebagai Timbalan Gabenor Bank Indonesia (BI).

Pelantikan Encik Tommy diluluskan sebulat suara oleh ahli Parlimen dalam satu sidang pleno, selepas beliau menjalani ujian kelayakan dan kesesuaian bersama Suruhanjaya XI DPR yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal kewangan dan perkhidmatan kewangan pada 26 Januari.

Suruhanjaya XI sebelum itu turut menjalankan proses ujian kelayakan dan kesesuaian terhadap dua lagi calon, iaitu pegawai kanan BI, Encik Dicky Kartikoyono, dan Encik Solikin M. Juhro, pada 23 Januari lalu.

“Tuan-tuan dan puan-puan ahli sidang pleno yang dihormati, adakah kita boleh meluluskan laporan Suruhanjaya XI mengenai keputusan ujian kelayakan dan kesesuaian calon Timbalan Gabenor Bank Indonesia?” kata Timbalan Speaker DPR, Encik Saan Mustopa, sebelum mengetuk tukul sidang. Ahli Parlimen yang hadir menjawab “setuju” secara sebulat suara.

Pengerusi Suruhanjaya XI, Encik Muhammad Misbakhun, berkata kepada media selepas tamat pendengaran pada 26 Januari bahawa wakil rakyat daripada pelbagai parti politik telah sepakat memilih Encik Tommy bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut, susulan peletakan jawatan mengejut oleh Encik Juda Agung.

Menurut Encik Misbakhun, persetujuan itu dicapai selepas mendengar pembentangan Encik Tommy, yang menekankan kepentingan meningkatkan sinergi antara dasar fiskal dan dasar monetari bagi merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Thomas ialah tokoh yang boleh diterima oleh semua parti politik. Beliau juga mampu menjelaskan dengan baik mengapa pembinaan sinergi antara dasar monetari dan fiskal amat penting, supaya ia dapat berfungsi sebagai rangsangan kepada pertumbuhan ekonomi,” kata ahli politik Parti Golkar itu.

Encik Misbakhun menolak tanggapan bahawa pelantikan Encik Tommy merupakan satu bentuk nepotisme disebabkan hubungannya dengan Presiden Prabowo, sambil mengakui bahawa orang ramai mungkin mempunyai persepsi berbeza mengenai perkara tersebut.

“Namun, saya ingin menegaskan bahawa Bank Indonesia beroperasi mengikut undang-undang. Undang-undang memperuntukkan sistem keputusan secara kolektif, di mana Gabenor Bank Indonesia dan Lembaga Gabenor bersama-sama membuat keputusan,” katanya.

“Memang benar dan merupakan fakta bahawa Pak Thomas ialah anak saudara Presiden Prabowo, tetapi sepanjang sesi pendengaran, beliau menunjukkan sikap profesional dalam menjelaskan bagaimana dasar-dasar tersebut dirumuskan melalui proses yang betul,” tambahnya.

Encik Tommy merupakan anak kepada Encik Sudrajad Djiwandono, yang pernah berkhidmat sebagai Gabenor Bank Indonesia dari 1993 hingga 1998 semasa era Presiden Suharto. Encik Sudrajad berkahwin dengan salah seorang kakak Encik Prabowo, Cik Biantiningsih Djojohadikusumo, dan mereka mempunyai dua anak, iaitu Encik Tommy dan Encik Budisatrio Djiwandono.

Encik Budisatrio juga merupakan ahli politik Parti Gerindra dan kini berkhidmat sebagai Timbalan Pengerusi Suruhanjaya I DPR yang bertanggungjawab terhadap pertahanan dan dasar luar.

Semasa sesi pendengaran itu, Encik Tommy turut mengesahkan bahawa beliau tidak lagi menjadi ahli Parti Gerindra, sambil menunjukkan surat peletakan jawatan kepada ahli Parlimen dan media sebagai respons terhadap penelitian awam mengenai kebebasan dan sikap berkecuali beliau sebagai calon jawatan kanan bank pusat.

Encik Tommy berkata beliau tidak lagi memegang jawatan sebagai bendahari agung parti itu sejak Mac 2025, jawatan yang disandangnya selama 17 tahun, dan telah meletakkan jawatan sebagai kader parti berkuat kuasa 31 Disember 2025.