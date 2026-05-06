Riau dilanda kekurangan bahan api
Barisan panjang di stesen minyak, cetus pembelian panik penduduk dengan harga di pasaran gelap lonjak tinggi
May 6, 2026 | 2:49 PM
Barisan panjang kelihatan di stesen minyak Pertamina di Jakarta, Indonesia. - Foto REUTERS
JAKARTA: Kekurangan bahan api telah melanda beberapa kawasan di seluruh wilayah Riau dalam beberapa hari kebelakangan ini, mencetuskan barisan panjang di stesen minyak apabila penduduk bergegas untuk mendapatkan bekalan.
Laporan pertama mengenai kekurangan bekalan muncul pada 30 April, hanya empat hari sebelum syarikat minyak dan gas milik negara, Pertamina, menaikkan harga beberapa produk bahan api yang tidak bersubsidi pada 4 Mei.
