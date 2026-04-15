Petronas: Bekalan bahan api Malaysia terjamin hingga Jun
Petronas: Bekalan bahan api Malaysia terjamin hingga Jun
Apr 15, 2026 | 7:43 PM
Petronas: Bekalan bahan api Malaysia terjamin hingga Jun
Petronas memberi jaminan bekalan bahan api di seluruh stesen minyak miliknya di Malaysia mencukupi hingga Jun. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Bekalan bahan api di seluruh stesen Petronas di Malaysia kini terjamin sehingga akhir Jun, satu lanjutan daripada jaminan sebelumnya hingga akhir Mei.
Petronas, dalam kenyataan 15 April, menyatakan ia sentiasa gigih mengurus rantaian bekalan agar stok minyak mencukupi di semua stesen, di tengah-tengah krisis tenaga global berpunca daripada konflik Timur Tengah.
