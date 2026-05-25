Topik diikutiPergi ke BHku
Rupiah tertekan tapi Indonesia dijangka mampu harungi cabaran ekonomi
Rupiah tertekan tapi Indonesia dijangka mampu harungi cabaran ekonomi
May 25, 2026 | 5:30 AM
Rupiah tertekan tapi Indonesia dijangka mampu harungi cabaran ekonomi
Orang ramai berjalan melepasi sebuah pengurup wang di Sanur, Bali, Indonesia, pada 18 Mei 2026. Rupiah Indonesia jatuh ke paras terendah dalam sejarah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika pasaran dibuka pada 18 Mei, susut kepada 17,600 rupiah bagi setiap dolar Amerika. - Foto EPA
JAKARTA: Kejatuhan nilai rupiah ke paras terendah dalam sejarah sejak beberapa minggu lalu mencetuskan kebimbangan besar mengenai daya ketahanan ekonomi Indonesia ketika negara itu berdepan tekanan geopolitik sejagat, aliran keluar modal asing dan keyakinan pelabur yang kian lemah.
Nilai rupiah dilaporkan pernah menjunam sehingga 17,720 rupiah ($1.28) pada 19 Mei bagi setiap dolar Amerika Syarikat, sekali gus menjadi antara mata wang paling tertekan di rantau Asia Tenggara pada 2026.
Laporan berkaitan
Indonesia suntik 2 trilion rupiah sehari ke pasaran bon untuk stabilkan rupiahMay 19, 2026 | 1:06 PM
Prabowo beri jaminan ekon negara kekal stabil dan kukuhMay 18, 2026 | 1:00 PM