JAKARTA: Pendakwaan terhadap bekas Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, berhubung skandal perolehan komputer riba Chromebook bernilai trilion rupiah kini menjadi lambang ketegasan pemerintah Indonesia dalam memperkukuh agenda antirasuah dan meningkatkan kebertanggungjawaban pentadbiran negara.

Walaupun kes itu mencetuskan perdebatan dalam kalangan pemerhati politik dan masyarakat teknologi, ramai melihat tindakan pihak pendakwa raya sebagai mesej jelas bahawa tiada individu kebal daripada siasatan undang-undang, termasuk menteri dan tokoh korporat berprofil tinggi.

