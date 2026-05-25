Skandal bekas menteri pendidikan ukur tara agenda antirasuah Indonesia
Walau kes terima kritikan sebahagian masyarakat teknologi dan aktivis hak asasi, ada pihak berpendapat budaya ‘kekebalan elit’ perlu dibanteras, elak ketirisan wang negara
May 25, 2026 | 5:30 AM
Bekas Menteri Pendidikan Indonesia yang juga Pengasas Bersama syarikat perkhidmatan e-panggilan (e-hailing), Gojek, Nadiem Makarim, mencium isterinya, Cik Franka Franklin, sebelum menghadiri perbicaraan berkaitan dakwaan rasuah dalam perolehan komputer riba Google Chromebook di Mahkamah Jakarta Pusat, Indonesia, pada 13 Mei 2026. - Foto REUTERS
JAKARTA: Pendakwaan terhadap bekas Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, berhubung skandal perolehan komputer riba Chromebook bernilai trilion rupiah kini menjadi lambang ketegasan pemerintah Indonesia dalam memperkukuh agenda antirasuah dan meningkatkan kebertanggungjawaban pentadbiran negara.
Walaupun kes itu mencetuskan perdebatan dalam kalangan pemerhati politik dan masyarakat teknologi, ramai melihat tindakan pihak pendakwa raya sebagai mesej jelas bahawa tiada individu kebal daripada siasatan undang-undang, termasuk menteri dan tokoh korporat berprofil tinggi.
