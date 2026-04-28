Topic followed successfullyGo to BHku
Iran kemuka cadangan damai baru kepada AS
Usul buka Selat Hormuz dan tamat sekatan Washington
Apr 28, 2026 | 2:09 PM
Orang ramai dilihat berjalan melepasi papan iklan yang memaparkan grafik berkaitan Selat Hormuz pada sebuah bangunan, ketika gencatan senjata antara Amerika Syarikat dengan Iran berkuat kuasa, di Teheran, Iran, pada 27 April. - Foto REUTERS
TEHERAN: Iran mengemukakan cadangan baharu kepada Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik semasa, dengan memberi tumpuan kepada pembukaan Selat Hormuz dan penarikan sekatan laut oleh Washington sebelum rundingan nuklear diteruskan.
Menurut beberapa pegawai Iran, saranan itu disampaikan oleh Menteri Luar, Encik Abbas Araghchi, kepada Pakistan sebagai perantara diplomatik.
Laporan berkaitan
Laporan: Iran usul buka Selat Hormuz, tangguh rundingan nuklearApr 27, 2026 | 1:26 PM
Menteri luar Iran ke Russia, Trump gesa Teheran ‘hubungi kami’ untuk rundinganApr 27, 2026 | 2:23 PM