Imej tangkapan video daripada kandungan pengguna (UGC) yang dimuat naik di media sosial pada 23 Februari 2026 dan disahkan oleh pasukan AFPTV di Paris menunjukkan pelajar berhimpun dalam perhimpunan anti pemerintah di Universiti Alzahra khusus wanita di Teheran. Pelajar Iran mengadakan perhimpunan baharu menyokong dan menentang kerajaan pada hujung minggu bagi memperingati mereka yang terkorban dalam protes baru baru ini, ketika kebimbangan meningkat terhadap kemungkinan konflik semula dengan Amerika Syarikat berhubung program nuklear negara itu. - Foto AFP

TEHERAN: Iran memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat bahawa sebarang serangan ketenteraan akan dibalas secara “habis habisan”, susulan ancaman Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan terhad sekiranya rundingan gagal mencapai persetujuan ketika pelajar turut mengadakan protes baharu menentang Republik Islam.

Amaran itu dikeluarkan ketika kedua dua negara bersiap menyambung semula rundingan tidak langsung di Switzerland pada 26 Februari, di tengah ketegangan yang semakin memuncak dan penempatan tambahan aset ketenteraan Amerika di Asia Barat.

Jurucakap Kementerian Luar Iran, Encik Esmaeil Baghaei, menegaskan bahawa walaupun serangan itu bersifat terhad, ia tetap dianggap sebagai tindakan pencerobohan. “Sebarang serangan, walaupun terhad, akan dianggap sebagai tindakan agresif. Titik,” katanya dalam sidang media di Teheran. “Mana mana negara berhak mempertahankan diri. Jika berlaku pencerobohan, tindak balas kami akan dilakukan dengan tegas dan habis habisan.”

Encik Trump sebelum ini menyatakan bahawa Iran mempunyai tempoh maksimum 15 hari untuk mencapai persetujuan baharu berhubung program nuklearnya, sambil membayangkan penggunaan kekuatan tentera sekiranya rundingan gagal. Washington telah meningkatkan kehadiran kapal perang dan pesawat tempur di rantau berkenaan dalam beberapa minggu kebelakangan ini.

Iran menegaskan program nuklearnya adalah untuk tujuan awam, namun negara Barat percaya Teheran berusaha membangunkan senjata atom. Walaupun Iran mahu rundingan tertumpu kepada isu nuklear, Amerika Syarikat turut mendesak agar perbincangan merangkumi program peluru berpandu serta sokongan Iran terhadap kumpulan bersenjata di rantau itu.

Encik Baghaei berkata Iran sedang menyiapkan draf cadangan untuk diserahkan kepada pihak pengantara dalam masa terdekat sebagai tanda komitmen terhadap penyelesaian diplomatik. Kesatuan Eropah (EU) turut menggesa kedua dua pihak mencari jalan damai.

Ketua dasar luar EU, Encik Kaja Kallas, berkata ketegangan baharu tidak diperlukan di rantau yang sudah rapuh. “Kita tidak memerlukan satu lagi peperangan di rantau ini. Inilah masanya untuk mencari penyelesaian diplomatik,” katanya.

Di dalam negara, tekanan luar berlaku seiring cabaran domestik. Pada hari pertama semester baharu, kumpulan pelajar di beberapa universiti mengadakan protes anti pemerintah, mengulangi slogan yang pernah bergema dalam gelombang bantahan besar awal tahun ini.

Rakaman video yang disahkan menunjukkan sekumpulan pelajar di Teheran membakar bendera rasmi republik tersebut sambil melaungkan slogan menentang kepimpinan negara. Bantahan itu mengimbau semula protes yang memuncak pada Januari lalu dan disusuli tindakan keras pihak keselamatan.

Pertubuhan hak asasi yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Agensi Berita Aktivis Hak Asasi Manusia, melaporkan lebih 7,000 kematian dalam tindakan keras tersebut, kebanyakannya penunjuk perasaan. Pihak berkuasa Iran pula menyatakan angka korban melebihi 3,000 orang termasuk anggota keselamatan dan orang awam, sambil mendakwa keganasan dicetuskan oleh unsur “pengganas” yang didorong oleh musuh luar seperti Amerika Syarikat dan Israel.

Dalam masa sama, perhimpunan turut diadakan oleh kumpulan penyokong pemerintah bagi memperingati mereka yang terkorban, dengan beberapa insiden pertengkaran antara kumpulan dilaporkan berlaku.

Ketegangan serantau juga meningkat apabila Amerika Syarikat mengarahkan kakitangan tidak penting meninggalkan kedutaannya di Beirut sebagai langkah berjaga jaga. Seorang pegawai kanan Jabatan Negara berkata keputusan itu bersifat sementara bagi menjamin keselamatan kakitangan.

“Kami sentiasa menilai keadaan keselamatan. Berdasarkan penilaian terkini, adalah wajar mengurangkan kehadiran kepada kakitangan penting sahaja,” katanya.

Sekitar 40 kakitangan dilaporkan meninggalkan Beirut melalui lapangan terbang antarabangsa pada Isnin, namun kedutaan itu kekal beroperasi.

Beberapa negara termasuk India, Sweden, Serbia, Poland dan Australia turut menasihatkan rakyat mereka supaya meninggalkan Iran buat sementara waktu susulan kebimbangan konflik terbuka.

Sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas yang disokong Iran, Israel melancarkan beberapa serangan di Lebanon yang melemahkan Hezbollah, sekutu utama Teheran di rantau itu. Hezbollah pada 21 Februari lalu berikrar untuk terus “menentang” selepas serangan Israel mengorbankan lapan anggotanya.

Penganalisis melihat perkembangan ini sebagai ujian besar terhadap diplomasi yang sedang berlangsung. Walaupun retorik kedua dua pihak semakin keras, saluran rundingan masih dibuka.

Teheran menyatakan harapan bahawa pertemuan 26 Februari ini dapat menjadi usaha terakhir untuk mengelakkan konflik bersenjata secara langsung dengan Washington.