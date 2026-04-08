Iran, AS sama-sama dakwa menang perang
Iran, AS sama-sama dakwa menang perang
Apr 8, 2026 | 1:52 PM
Iran, AS sama-sama dakwa menang perang
Penunggang motosikal melalui sepanduk yang memaparkan Pemimpin Agung baharu Iran, Mojtaba Khamenei, di sebuah jalan di Teheran pada 5 April 2026. - Foto AFP
TEHERAN: Iran dan Amerika Syarikat masing-masing mendakwa kemenangan dalam konflik yang berlarutan selama 40 hari, , ketika kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama dua minggu bagi membuka laluan kepada rundingan diplomatik.
Majlis Keselamatan Tertinggi Iran menyatakan tenteranya hampir mencapai kejayaan sepenuhnya, malah menggambarkan keadaan musuh sebagai “kekalahan bersejarah”. “Hampir semua objektif perang telah dicapai dan musuh kini berada dalam keadaan tidak berdaya,” menurut kenyataan rasmi yang dipetik media tempatan pada 8 April.
