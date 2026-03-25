Iran benarkan kapal ‘tidak bermusuhan’ lalui Selat Hormuz
Krisis tenaga serantau semakin meruncing, Filipina isytihar darurat tenaga; harga diesel Vietnam melonjak lebih 100 peratus
Mar 25, 2026 | 2:19 PM
Seorang pekerja mengisi petrol ke dalam motosikal pelanggan di sebuah stesen minyak di Hanoi, Vietnam, pada 23 Mac 2026, ketika kenaikan harga bahan api dipacu oleh kesan penutupan Selat Hormuz yang menjejaskan bekalan tenaga global. - Foto EPA
TEHERAN: Iran memberi jaminan kepada Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO) bahawa kapal yang dianggap “tidak bermusuhan” boleh melalui Selat Hormuz dengan selamat, ketika laluan strategik itu hampir lumpuh sejak konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel bermula bulan lalu.
Dalam surat bertarikh 22 Mac yang diedarkan kepada anggota IMO, Kementerian Luar Iran mentakrifkan kapal “tidak bermusuhan” sebagai kapal yang tidak terlibat atau menyokong serangan terhadap Iran, serta tidak berkait dengan Amerika Syarikat atau Israel.
Laporan berkaitan
Minyak mahal, kos hidup naik, bekalan mula terjejas di Asia TenggaraMar 24, 2026 | 2:22 PM
Medan perang Selat Hormuz cetus kejutan ekonomi duniaMar 23, 2026 | 5:30 AM