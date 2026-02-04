Sejak kematian Cik Mahsa Amini pada 2022, semakin ramai wanita tampil menunggang motosikal, dengan kes tersebut mencetuskan tuntutan kebebasan yang lebih luas serta cabaran terhadap peraturan pemakaian yang ketat. - Foto AFP

Sejak kematian Cik Mahsa Amini pada 2022, semakin ramai wanita tampil menunggang motosikal, dengan kes tersebut mencetuskan tuntutan kebebasan yang lebih luas serta cabaran terhadap peraturan pemakaian yang ketat. - Foto AFP

Iran benarkan wanita miliki lesen motosikal Perubahan dasar akhiri kekaburan undang-undang dalam larang wanita tunggang motosikal atau skuter

TEHRAN: Wanita di Iran kini dibenarkan secara rasmi untuk mendapatkan lesen menunggang motosikal, satu perubahan dasar penting yang mengakhiri kekaburan undang-undang selama bertahun-tahun berkaitan penggunaan kenderaan dua roda, lapor media tempatan pada 4 Februari.

Sebelum ini, undang-undang trafik Iran tidak secara jelas melarang wanita menunggang motosikal atau skuter.

Namun dalam praktiknya, pihak berkuasa enggan mengeluarkan lesen kepada pemohon wanita, mewujudkan keadaan “zon kelabu” dari segi perundangan.

Akibatnya, wanita sering dipertanggungjawabkan secara undang-undang apabila berlaku kemalangan, termasuk dalam kes di mana mereka merupakan mangsa.

Keadaan itu kini berubah selepas Naib Presiden Pertama Iran, Encik Mohammad Reza Aref, menandatangani satu resolusi yang bertujuan memperjelas peraturan trafik negara. Resolusi tersebut diluluskan oleh kabinet Iran pada akhir Januari, menurut agensi berita Ilna.

Di bawah resolusi baru itu, polis trafik diwajibkan menyediakan latihan praktikal kepada pemohon wanita, mengendalikan peperiksaan menunggang di bawah penyeliaan langsung pihak polis, serta mengeluarkan lesen memandu motosikal kepada wanita yang lulus.

Ketetapan ini mewajibkan polis trafik menyediakan latihan praktikal kepada pemohon wanita, menganjurkan peperiksaan di bawah pengawasan polis dan seterusnya mengeluarkan lesen menunggang motosikal kepada wanita, lapor Ilna.

Langkah tersebut dilihat sebagai satu pembaharuan pentadbiran yang penting, terutama selepas bertahun-tahun aduan mengenai layanan tidak seimbang terhadap wanita dalam sistem perlesenan trafik.

Peguam dan aktivis hak wanita sebelum ini berpendapat bahawa ketiadaan peruntukan jelas telah mendedahkan wanita kepada risiko undang-undang yang tidak adil.

Perubahan dasar ini berlaku dalam suasana politik yang tegang, susulan gelombang protes di seluruh Iran.

Demonstrasi yang pada awalnya dipacu oleh rungutan ekonomi telah berkembang menjadi bantahan antipemerintah berskala nasional pada Januari lalu.

Pihak berkuasa Iran mengakui lebih 3,000 kematian berlaku sepanjang tempoh rusuhan tersebut, namun menegaskan bahawa kebanyakannya melibatkan anggota keselamatan dan orang awam, sambil menafikan dakwaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh pasukan keselamatan.

Sejak Revolusi Islam 1979, wanita Iran berdepan pelbagai sekatan sosial, termasuk kod pemakaian yang ketat di tempat awam.

Wanita diwajibkan menutup rambut dengan tudung dan mengenakan pakaian longgar serta sopan, satu keperluan yang sering menjadi cabaran bagi mereka yang menunggang motosikal.

Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai wanita dilihat mencabar peraturan tersebut.

Jumlah wanita yang menunggang motosikal meningkat dengan ketara dalam beberapa bulan kebelakangan ini, terutama di bandar-bandar besar seperti Teheran.

Kes tersebut mencetuskan protes besar-besaran di seluruh negara, dengan wanita menjadi barisan hadapan tuntutan kebebasan dan hak yang lebih luas.

Walaupun resolusi baru ini tidak secara langsung menangani isu-isu lebih besar berkaitan kebebasan wanita, pemerhati melihatnya sebagai langkah kecil tetapi signifikan, ke arah pengiktirafan hak mobiliti wanita dalam ruang awam.

Bagi ramai wanita Iran, kebenaran untuk mendapatkan lesen motosikal bukan sekadar isu pengangkutan, tetapi simbol kelegaan daripada kekangan undang-undang yang lama mengaburkan hak mereka.