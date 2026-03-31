Iran benar kapal M’sia lalui Selat Hormuz tanpa tol
Mar 31, 2026 | 5:25 PM
Duta Iran ke Malaysia, Encik Valiollah Mohammadi Nasrabadi. - Foto BERNAMA
KUALA LUMPUR: Sekurang-kurangnya tujuh kapal milik Malaysia dijangka akan belayar dengan selamat melalui Selat Hormuz dalam beberapa hari akan datang menyusuli jaminan daripada Iran, walaupun ketegangan di rantau itu akibat perang dengan Amerika Syarikat-Israel, semakin meningkat.
Duta Iran ke Malaysia, Encik Valiollah Mohammadi Nasrabadi, berkata Tehran dimaklumkan tentang kehadiran kapal-kapal berkenaan di Teluk Parsi serta hasrat mereka untuk melalui laluan perairan strategik itu.
