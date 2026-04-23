Iran enggan buka Selat Hormuz, rampas kapal di tengah sekatan AS
Iran enggan buka Selat Hormuz, rampas kapal di tengah sekatan AS
Apr 23, 2026 | 1:11 PM
Iran enggan buka Selat Hormuz, rampas kapal di tengah sekatan AS
Papan iklan berkaitan Selat Hormuz dipasang pada sebuah bangunan di Teheran, Iran, ketika gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran berlangsung, pada 22 April 2026. - Foto REUTERS
TEHERAN: Iran menegaskan tidak akan membuka semula Selat Hormuz selagi sekatan laut oleh Amerika Syarikat masih berkuat kuasa, walaupun gencatan senjata dilanjutkan hingga 23 April. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan terus memuncak, dengan Iran mengumumkan rampasan dua kapal yang cuba melalui laluan strategik tersebut.
“Gencatan senjata hanya bermakna jika ia tidak dilanggar melalui sekatan laut,” kata Speaker Parlimen Iran, Encik Mohammad Bagher Ghalibaf. “Pembukaan semula Selat Hormuz tidak mungkin berlaku selagi pelanggaran jelas ini berterusan.”
