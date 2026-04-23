TEHERAN: Iran menegaskan tidak akan membuka semula Selat Hormuz selagi sekatan laut oleh Amerika Syarikat masih berkuat kuasa, walaupun gencatan senjata dilanjutkan hingga 23 April. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan terus memuncak, dengan Iran mengumumkan rampasan dua kapal yang cuba melalui laluan strategik tersebut.