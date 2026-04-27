WASHINGTON/ISLAMABAD: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata Iran boleh terus menghubungi Washington jika mahu berunding untuk menamatkan perang yang telah berlarutan hampir dua bulan, ketika Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, tiba di Russia bagi mendapatkan sokongan Presiden Vladimir Putin.

Kenyataan Encik Trump dibuat ketika usaha damai antara kedua-dua negara semakin buntu susulan pembatalan rundingan yang dirancang di Pakistan.

Harapan damai AS-Iran pudar saat Trump batalkan rundinganApr 26, 2026 | 10:41 AM
Iran enggan buka Selat Hormuz, rampas kapal di tengah sekatan ASApr 23, 2026 | 1:11 PM
