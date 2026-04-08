Iran sedia buka Selat Hormuz selama dua minggu
Apr 8, 2026 | 3:43 PM
Rakyat Iran berkumpul dan memberi reaksi susulan pengumuman gencatan senjata di Dataran Enqelab, Tehran, pada 8 April 2026. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama dua minggu hanya kira-kira sejam sebelum tarikh akhir serangan besar-besaran yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dengan Teheran turut bersetuju membuka semula Selat Hormuz secara sementara. - Foto AFP
TEHERAN/WASHINGTON: Iran mengumumkan akan menjamin laluan selamat bagi kapal-kapal di Selat Hormuz selama dua minggu, sebagai sebahagian daripada usaha meredakan ketegangan dan membuka ruang rundingan dengan Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik.
Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi, berkata laluan strategik itu akan dibuka secara terkawal dengan penyelarasan bersama angkatan tenteranya. “Bagi tempoh dua minggu, laluan selamat melalui Selat Hormuz akan dibenarkan melalui penyelarasan dengan Angkatan Tentera Iran serta mengambil kira kekangan teknikal,” katanya.
