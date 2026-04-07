Vivian: S'pura enggan runding lalu Selat Hormuz atas prinsip
Apr 7, 2026 | 7:30 PM
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, berkata beliau telah berhubung dengan menteri-menteri Iran sebelum perang, dan akan berbuat demikian pada masa hadapan, kerana “atas prinsip, dan bukan kerana Singapura memihak kepada mana-mana pihak”. - Foto BH
Singapura tidak akan, atas prinsip, terlibat dalam rundingan dengan Iran untuk melalui Selat Hormuz, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.
Beliau menjawab soalan Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied), yang bertanya sama ada pemerintah berhubungan dengan pihak berkuasa Iran bagi memastikan kapal berbendera Singapura dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat, seperti yang dilakukan negara lain termasuk Malaysia.
