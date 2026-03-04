Seorang wanita menunjukkan reaksi ketika memegang plakad bergambar Allahyarham Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam satu perhimpunan solidariti bersama Iran selepas serangan Amerika Syarikat dan Israel yang mengorbankan Ali Khamenei, di Beirut, Lebanon, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

THEREAN: Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan bersama Israel dan Amerika Syarikat ke atas Tehran menandakan detik paling genting dalam sejarah Republik Islam sejak Revolusi 1979.

Pengumuman itu tersebar pada petang Sabtu, 28 Februari lalu dan dalam beberapa jam, suasana panik mula menyelubungi ibu kota. Barisan panjang di stesen minyak, keluarga meninggalkan pusat bandar, dan gangguan Internet yang meluas mencerminkan betapa genting dan rapuhnya keadaan apabila lambang tertinggi kuasa negara tiba-tiba gugur dalam serangan yang mengejutkan.

Walaupun butiran awal insiden masih sukar disahkan sepenuhnya, hakikatnya jelas. Struktur politik Iran dibina berteraskan kuasa mutlak Pemimpin Tertinggi. Sistem itu tidak direka untuk menghadapi penyingkiran secara mendadak dan ganas terhadap tokoh di puncaknya.

Khamenei, 86 tahun, bukan sekadar pemimpin politik. Selama lebih tiga dekad, beliau berfungsi sebagai pengimbang antara faksi, penentu dasar strategik dan simbol kesinambungan revolusi.

Persaingan Faksi Kian Terserlah

Mengikut peruntukan Perlembagaan Republik Islam, sebuah majlis kepimpinan sementara dibentuk sejurus selepas pembunuhan beliau. Majlis itu terdiri daripada Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Badan Kehakiman Encik Gholamhossein Mohseni Ejei, dan Majlis Penjaga, Ayatollah Alireza Arafi. Penubuhannya pantas dan mematuhi rangka kerja undang-undang.

Jurucakap Majlis Kepentingan Negara menjelaskan bahawa pemilihan Ayatollah Arafi adalah hasil undian dalaman bagi “mengimbangi pusat kuasa semasa tempoh peralihan dan memelihara kesatuan sistem serta kestabilan institusi negara.”

Namun, para penganalisis politik Iran menekankan bahawa terdapat jurang yang ketara antara kesahihan dari sudut perundangan dan kemampuan sebenar untuk mentadbir negara secara berkesan dalam situasi krisis.

Penyelidik politik Encik Mohammad Razigi Musavi menyifatkan majlis itu sebagai “penyelesaian sementara tetapi kritikal untuk mengekalkan kestabilan dalaman,” namun secara perlembagaan dan praktikalnya tidak mampu membuat keputusan strategik jangka panjang.

“Majlis ini boleh memastikan pentadbiran berjalan, tetapi ia tidak akan mampu membentuk dasar strategik atau perubahan besar,” katanya. Kenyataan itu memberi gambaran jelas bahawa tempoh peralihan ini berpotensi menjadi medan persaingan kuasa yang sengit.

Ahli akademik Universiti Tehran, Encik Ali Ahmadian, turut mengakui keterbatasan tersebut. “Majlis sementara bertujuan mengekalkan kestabilan institusi negara, tetapi keupayaannya terhad dalam mengurus dasar luar atau membuat keputusan strategik jangka panjang, khususnya dalam suasana tekanan Israel dan Amerika Syarikat,” katanya.

Di sebalik gambaran kesinambungan institusi, persaingan sebenar sedang berlaku. Golongan konservatif garis keras, kelompok pragmatik sederhana, serta Kor Pengawal Revolusi Islam sedang menilai peluang masing-masing untuk membentuk landskap pasca Khamenei.

Penganalisis Encik Hossein Rouyouran menjelaskan bahawa tempoh peralihan ini “amat sensitif dan mungkin menyaksikan percubaan beberapa pihak untuk menonjolkan pengaruh masing-masing atau menyusun semula pakatan dalaman bagi mengukuhkan kedudukan mereka.”

Sasaran mereka jelas, memastikan Pemimpin Tertinggi baharu mencerminkan kepentingan kumpulan masing-masing.

Majlis Pakar, badan yang dianggotai 88 ulama dan mempunyai kuasa melantik Pemimpin Tertinggi, kini dilihat sebagai medan paling kritikal dalam persaingan politik yang semakin memuncak. Setiap kelewatan dalam pelantikan hanya menambah ketidakpastian. Dalam budaya politik Iran, ketidakpastian bukan sekadar risiko, tetapi juga alat yang boleh dimanipulasi.

Encik Ahmadian berpandangan bahawa calon paling berkemungkinan ialah tokoh dari kalangan institusi agama yang boleh diterima semua pihak dan menjanjikan kesinambungan sistem. Namun beliau menegaskan bahawa tokoh tersebut berkemungkinan tidak memiliki pengaruh politik mahupun kewibawaan peribadi yang setanding dengan Khamenei, yang telah mengukuhkan kedudukannya sepanjang lebih tiga dekad menerajui negara.

Lebih penting, peluang untuk tokoh beraliran reformis atau sederhana muncul sebagai pilihan utama dilihat amat kecil. Menurut para penganalisis, dinamika dalaman sistem politik Iran secara semula jadi lebih cenderung mempertahankan kesinambungan sedia ada dan mengelakkan perubahan besar, khususnya ketika negara berdepan tekanan serta ancaman dari luar.

Kesan Serantau yang Mendalam

Kesan kekosongan kuasa di Teheran ini tidak terhad kepada sempadan Iran. Pengaruh Iran di Lebanon melalui Hezbollah, di Yaman melalui Houthi, serta di Iraq dan Syria melalui pelbagai kumpulan bersenjata bergantung kepada arahan strategik dan sokongan berterusan dari pusat.

Sebarang gangguan dalam rantaian arahan itu membuka ruang kepada musuh Iran. Encik Musavi memberi amaran bahawa Israel mungkin melihat kelemahan sementara ini sebagai peluang mempercepatkan serangan terhadap infrastruktur ketenteraan Iran, khususnya di Syria dan Lebanon.

“Sebarang kelemahan sementara dalam sistem akan memberi Israel peluang untuk mengeksploitasi keadaan dan mungkin melaksanakan operasi ketenteraan awal terhadap infrastruktur Iran,” katanya.

Amerika Syarikat pula dijangka meningkatkan tekanan terhadap majlis sementara berkaitan isu nuklear dan jaringan proksi serantau. Selama ini, kewibawaan peribadi Khamenei menjadi penentu batas dalam setiap rundingan, menetapkan sejauh mana kompromi boleh dicapai dan garis merah yang tidak boleh dilangkaui. Tanpa kepimpinan seumpama itu, proses tawar-menawar berisiko menjadi lebih tidak menentu, dengan hala tuju yang kurang jelas serta potensi kesilapan strategik yang lebih besar.

Encik Ahmadian memberi amaran bahawa kesan kekosongan vakum politik ini “tidak akan terhad kepada Iran, tetapi akan merebak ke Iraq, Lebanon, Syria dan Yaman.” Kelewatan dalam membuat keputusan strategik boleh mencetuskan peningkatan ketegangan ketenteraan dan penyusunan semula pakatan serantau.

Di dalam negara, tekanan ekonomi yang sedia ada kini bertambah berat. Iran sudah berdepan sekatan antarabangsa, inflasi tinggi dan ketidakpuasan sosial. Ketidakstabilan politik menambah premium risiko, menyebabkan gangguan bekalan bahan api, kenaikan harga makanan dan perpindahan penduduk dari ibu kota.

Pemimpin baharu, apabila dilantik kelak, bukan sahaja mewarisi kuasa formal tertinggi, tetapi juga beban krisis yang menimbun. Ebcik Rouyouran menegaskan bahawa pemimpin baru tersebut “mesti membuktikan keupayaannya mengurus fasa peralihan yang sarat ancaman ekonomi, politik dan ketenteraan,” sambil mengekalkan pengaruh Iran di Iraq, Lebanon, Syria dan Yaman.

Pelantikan itu bukan sekadar penggantian ulama tertinggi. Ia adalah ujian sama ada seseorang individu mampu menyatukan cukup autoriti dengan pantas untuk mengelakkan sistem daripada berpecah.



Ujian Terbesar Sejak 1979

Iran pernah melalui peralihan kuasa pada 1989 apabila Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal dunia dan Khamenei dilantik dalam suasana relatif stabil. Institusi revolusi ketika itu masih kukuh dan persekitaran serantau lebih terkawal.

Situasi hari ini jauh berbeza. Iran berdepan konflik serantau yang aktif, kebuntuan nuklear yang belum selesai, dan musuh yang baru sahaja menunjukkan kemampuan menyerang jantung negara.

Hakikatnya, Republik Islam kini memasuki mod kelangsungan hidup. Soalnya bukan sekadar siapa yang akan menjadi Pemimpin Tertinggi seterusnya, tetapi sama ada struktur institusi yang dibina untuk bertahan mampu menahan tekanan tanpa tokoh penyatu yang selama ini menjadi penimbang tara utama.

Seperti yang dirumuskan oleh Encik Rouyouran, “Ini bukan sekadar peralihan kepimpinan, tetapi satu ujian besar terhadap ketahanan keseluruhan sistem.”