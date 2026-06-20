Penyelamat berusaha mencari mangsa di bawah tapak rumah yang hancur selepas serangan udara Israel di Barish, Lebanon. - Foto REUTERS

Penyelamat berusaha mencari mangsa di bawah tapak rumah yang hancur selepas serangan udara Israel di Barish, Lebanon. - Foto REUTERS

Pihak komand Khatam al-Anbiya Iran mengumumkan bahawa Selat Hormuz akan ditutup kepada semua kapal mulai 20 Jun.

Agensi berita rasmi Iran, Mehr, melaporkan bahawa langkah drastik itu diambil susulan dakwaan berlakunya pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh pihak Amerika Syarikat dan Israel.

Pihak berkuasa Iran menegaskan bahawa penutupan selat strategik itu merupakan “langkah pertama” sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pelanggaran komitmen.

Mereka turut memberi amaran akan mengambil tindakan lanjut sekiranya “pencerobohan” tersebut berterusan.

Pengumuman penutupan itu dibuat selepas siri serangan udara Israel mengorbankan sekurang-kurangnya 16 individu di Lebanon pada 20 Jun, iaitu hanya beberapa jam selepas tempoh gencatan senjata itu berkuat kuasa.

Pihak Israel mendakwa serangan udara tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap bedilan daripada kumpulan Hezbollah.

Sebaliknya, kumpulan yang disokong Iran itu menegaskan bahawa mereka tidak akan membenarkan tentera Israel bergerak bebas di Lebanon.

Perkembangan terbaharu itu menjejas usaha diplomatik yang diterajui Washington.

Penghentian pertempuran secara menyeluruh di Lebanon merupakan syarat utama bagi memulakan rundingan sementara selama 60 hari antara Amerika dengan Iran.

Perbincangan peringkat tinggi itu bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian mengenai program nuklear Iran serta isu rumit lain demi membentuk perjanjian damai yang lebih berkekalan.