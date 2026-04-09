Topic followed successfullyGo to BHku
Iran umum laluan alternatif, kapal masih jauhi Selat Hormuz
Apr 9, 2026 | 1:49 PM
Orang ramai berarak di jalanan semasa satu protes menentang perang di Iran di New York pada 8 April 2026. Perhimpunan itu diadakan ketika gencatan senjata selama dua minggu antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran mula berkuat kuasa, namun kekal rapuh susulan ketegangan berterusan di Selat Hormuz serta serangan berterusan di Lebanon. - Foto EPA
TEHERAN: Iran mengumumkan laluan alternatif bagi kapal yang melalui Selat Hormuz pada 9 April susulan risiko periuk api di laluan utama, ketika gencatan senjata sementara dengan Amerika Syarikat masih rapuh.
Pengawal Revolusi Iran dalam satu kenyataan berkata semua kapal perlu menggunakan laluan alternatif demi keselamatan. “Semua kapal yang ingin melalui Selat Hormuz dimaklumkan supaya menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan risiko pelanggaran dengan periuk api,” menurut kenyataan itu.
