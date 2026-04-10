Israel arah rundingan dengan Lebanon, kekal serangan terhadap Hezbollah
AS sebagai pengantara dijangka anjur rundingan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon di Washington
Apr 10, 2026 | 2:33 PM
Jentera berat beroperasi pada 9 April ketika orang ramai berkumpul di lokasi serangan Israel yang dilancarkan pada 8 April di Ain Al Mraiseh, Beirut, Lebanon. - Foto REUTERS
TEL AVIV: Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, telah mengarahkan Kabinet memulakan rundingan terus dengan Lebanon bagi melucutkan senjata kumpulan bersenjata Hezbollah.
Ini sekali gus memberi isyarat keterbukaan terhadap penyelesaian diplomatik di tengah konflik yang semakin memuncak.
Laporan berkaitan
Pertikaian status Lebanon gugat gencatan senjata AS-IranApr 9, 2026 | 1:14 PM
Israel sokong gencatan senjata AS–Iran, tidak libatkan Lebanon Apr 8, 2026 | 2:56 PM