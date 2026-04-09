Pertikaian status Lebanon gugat gencatan senjata AS-Iran
Apr 9, 2026 | 1:14 PM
Apr 9, 2026 | 1:14 PM
Anggota bomba cuba memadamkan kebakaran susulan serangan udara Israel di kawasan Corniche al-Mazraa, Beirut pada 8 April 2026. Beberapa siri serangan Israel melanda ibu negara Lebanon tanpa amaran, mencetuskan suasana panik dalam kalangan penduduk. Serangan tersebut, mengorbankan lebih 250 orang dan mencederakan ratusan yang lain, menurut angka awal Kementerian Kesihatan. - Foto AFP
BEIRUT: Kurang 24 jam selepas Iran dan Amerika Syarikat mencapai persetujuan gencatan senjata, ketegangan baru tercetus apabila kedua-dua pihak berbeza pandangan sama ada perjanjian itu turut merangkumi Lebanon, ketika Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke atas kumpulan Hezbollah.
Iran menegaskan bahawa Lebanon termasuk dalam skop gencatan senjata tersebut, namun Washington menafikan perkara itu.
Laporan berkaitan
Israel sokong gencatan senjata AS–Iran, tidak libatkan Lebanon Apr 8, 2026 | 2:56 PM
AS, Iran setuju gencatan senjata dua minggu, Selat Hormuz dibuka semulaApr 8, 2026 | 9:33 AM