Topic followed successfullyGo to BHku
Israel cabuli gencatan senjata dengan menyerang Beirut
Israel cabuli gencatan senjata dengan menyerang Beirut
Serangan udara pertama ke atas ibu kota Lebanon sejak Apr berlaku di tengah-tengah rundingan damai AS-Iran yang kian buntu
May 7, 2026 | 6:59 PM
Israel cabuli gencatan senjata dengan menyerang Beirut
BEIRUT: Israel melancarkan serangan ke atas ibu kota Lebanon, Beirut, pada 6 Mei, buat kali pertama sejak persetujuan gencatan senjata bersama Hezbollah dimeterai pada April.
Pihak Israel menyatakan serangan itu menyasarkan seorang komander pasukan elit kumpulan tersebut, Radwan, di pinggir selatan bandar berkenaan.
Laporan berkaitan
Gencatan senjata AS-Iran di ambang kehancuran May 5, 2026 | 1:30 PM
Perisikan AS: Keupayaan nuklear Iran kekal utuh meski serangan tentera AS-Israel May 5, 2026 | 2:16 PM