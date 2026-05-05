Perisikan AS: Keupayaan nuklear Iran kekal utuh meski serangan tentera AS-Israel
May 5, 2026 | 2:16 PM
Penilaian perisikan Amerika Syarikat menunjukkan program nuklear Iran masih kekal dalam garis masa yang sama, meskipun serangan ketenteraan Amerika-Israel dan ketegangan serantau terus meningkat. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Penilaian perisikan Amerika Syarikat menunjukkan tempoh masa yang diperlukan Iran untuk membina senjata nuklear tidak berubah sejak musim panas lalu, apabila penganalisis menganggarkan serangan Amerika-Israel telah menganjak jadual tersebut sehingga hampir setahun, menurut sumber yang dipercayai.
Penilaian terhadap program nuklear Teheran, secara amnya, kekal tidak berubah walaupun selepas perang dilancarkan Presiden Amerika, Encik Donald Trump, selama dua bulan, sebahagiannya demi menghalang Iran daripada membangun bom nuklear.
