WASHINGTON: Penilaian perisikan Amerika Syarikat menunjukkan tempoh masa yang diperlukan Iran untuk membina senjata nuklear tidak berubah sejak musim panas lalu, apabila penganalisis menganggarkan serangan Amerika-Israel telah menganjak jadual tersebut sehingga hampir setahun, menurut sumber yang dipercayai.

Penilaian terhadap program nuklear Teheran, secara amnya, kekal tidak berubah walaupun selepas perang dilancarkan Presiden Amerika, Encik Donald Trump, selama dua bulan, sebahagiannya demi menghalang Iran daripada membangun bom nuklear.

