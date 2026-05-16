Israel, Lebanon setuju lanjut gencatan senjata selama 45 hari
Namun Israel masih lancar serangan baru yang didakwanya tidak tertakluk pada gencatan senjata
May 16, 2026 | 3:05 PM
Asap kelabu dilihat berkepul-kepul selepas serangan Israel di perkampungan Lebanon di Habbouch pada 1 Mei. - Foto AFP
WASHINGTON: Israel dan Lebanon telah bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata mereka serta membuka perbincangan yang lebih menyeluruh ke arah penyelesaian politik, demikian diumumkan Amerika Syarikat pada 16 Mei.
Namun begitu, Israel terus melancarkan serangan baharu yang didakwanya tidak tertakluk pada gencatan senjata tersebut.
