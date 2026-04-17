Rakyat Lebanon berhati-hati sambut gencatan senjata
Apr 17, 2026 | 11:29 AM
Kenderaan memenuhi jalan raya pada waktu malam ketika penduduk yang dipindahkan mula pulang ke rumah masing-masing selepas gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dengan Israel berkuat kuasa, di Sidon, Lebanon, pada 17 April. - Foto REUTERS
BEIRUT: Rakyat Lebanon menunjukkan reaksi bercampur-campur susulan pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon dengan sebahagian memilih untuk kembali ke kampung halaman.
Manakala ramai lagi mengambil pendekatan berhati-hati dan menunggu kepastian sebelum pulang.
