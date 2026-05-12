Israel lulus undang-undang bicara suspek Palestin serangan 7 Okt
May 12, 2026 | 1:13 PM
Penduduk Palestin berebut untuk mendapatkan makanan panas di kem pelarian Nuseirat di tengah Gaza pada 7 Mei 2026, ketika Parlimen Israel meluluskan undang-undang baharu yang membuka laluan kepada perbicaraan ketenteraan terhadap ratusan rakyat Palestin yang ditahan kerana disyaki terbabit dalam serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada Oktober lalu, Gaza terus dibelenggu keganasan harian dengan serangan Israel masih berterusan. - Foto AFP
TEL AVIV: Parlimen Israel meluluskan undang-undang baharu yang membuka laluan kepada perbicaraan ketenteraan terhadap ratusan rakyat Palestin yang ditahan kerana disyaki terbabit dalam serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober 2023.
Undang-undang itu diluluskan pada 11 Mei dengan sokongan besar daripada pemerintah dan pembangkang, apabila 93 daripada 120 ahli parlimen menyokong rang undang-undang tersebut tanpa sebarang bantahan.
