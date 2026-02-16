Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Israel lulus usul daftar kawasan Tebing Barat sebagai tanah milik negara

Pemerintah Israel telah meluluskan usul untuk mendaftarkan kawasan luas yang didudukinya di Tebing Barat sebagai tanah milik negara. - Foto: EPA

BAITULMAKDIS: Pemerintah telah meluluskan cadangan untuk mendaftarkan kawasan luas di Tebing Barat sebagai “hartanah negara” buat kali pertama sejak pendudukan Israel di wilayah Palestin bermula pada 1967.

Stasiun penyiar awam Israel, Kan, berkata pada 15 Februari bahawa cadangan itu dikemukakan oleh Menteri Kewangan yang berhaluan kanan, Encik Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman, Encik Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Encik Israel Katz.

“Kami meneruskan revolusi penempatan untuk mengawal semua tanah kami,” kata Encik Smotrich.

Pendaftaran tanah mewujudkan pemilikan kekal, tetapi kebanyakan tanah Palestin tidak didaftarkan secara rasmi, kerana ia merupakan proses yang panjang dan rumit, yang telah dihentikan oleh Israel pada 1967.

Undang-undang antarabangsa menyatakan bahawa kuasa pendudukan tidak boleh merampas atau menetap di wilayah yang diduduki.

Presiden Palestin mengecam keputusan pemerintah Israel, menyifatkannya sebagai “peningkatan serius” yang secara efektif membatalkan perjanjian yang ditandatangani dan jelas bercanggah dengan resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), lapor agensi berita Palestin, Wafa.

Encik Katz menyifatkan langkah itu sebagai “langkah keselamatan dan tadbir urus penting yang direka untuk memastikan kawalan, penguatkuasaan dan kebebasan bertindak sepenuhnya untuk Negara Israel di kawasan itu”, lapor akhbar The Jerusalem Post.

Minggu lalu, kabinet keselamatan Israel meluluskan langkah-langkah yang dipromosikan oleh Encik Smotrich dan Encik Katz yang memudahkan rampasan haram tanah Palestin di Tebing Barat yang diduduki.

Hamas mengutuk keputusan Israel dengan menyifatkannya sebagai percubaan “untuk mencuri dan menjadikan tanah Yahudi di Tebing Barat yang diduduki dengan mendaftarkannya sebagai apa yang dipanggil ‘tanah negara’”.

Kumpulan itu menyifatkannya sebagai “keputusan batal dan tidak sah yang dikeluarkan oleh kuasa pendudukan yang tidak sah”.

“Ia adalah percubaan untuk memaksa penempatan secara paksa di lapangan, dalam pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa dan resolusi PBB yang berkaitan,” tambahnya.

Kementerian Luar Jordan mengutuk keputusan Israel “dengan sekeras-kerasnya”, menyifatkannya sebagai “pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa”.

Kementerian Luar Qatar juga mengecam tindakan Israel itu, dengan mengatakan ia menganggapnya sebagai “lanjutan daripada rancangan haramnya untuk merampas hak rakyat Palestin”.

Ia juga mengulangi “pendirian teguh dan tidak goyah dalam menyokong perjuangan Palestin dan keteguhan persaudaraan rakyat Palestin, berdasarkan resolusi legitimasi antarabangsa dan penyelesaian dua negara”.