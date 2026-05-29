Pasukan keselamatan Israel membuat rondaan semasa serbuan tentera di kem pelarian Qalandia, selatan bandar Ramallah, di Tebing Barat yang diduduki Israel, pada 6 Mei. Pihak tentera telah menahan puluhan warga Palestin dan memusnahkan beberapa bangunan yang didakwa dibina secara haram. - Foto AFP

NEW YORK: Pasukan keselamatan Israel dan Russia telah disenaraihitamkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung keganasan seksual yang berlaku dalam konflik, menurut satu laporan yang dilihat AFP pada 28 Mei.

Senarai tahunan PBB ini merangkumi puluhan negara dan kumpulan bukan negara yang disyaki terlibat “secara sistematik” dalam keganasan seksual di zon konflik global, seperti Sudan, Haiti, Republik Demokratik Congo (DRC), Myanmar, Syria, dan Mali.

Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres, telah mengeluarkan amaran kepada Israel dan Russia mengenai kemungkinan penyenaraian mereka seawal Ogos 2025.

Walaupun amaran telah dibuat, laporan yang diedarkan kepada anggota Majlis Keselamatan PBB itu menyatakan bahawa “insiden dan corak keganasan seksual terus didokumentasikan” dalam peperangan di Ukraine dan di wilayah Palestin yang diduduki.

Para penyiasat PBB turut berdepan “sekatan akses berterusan” daripada pihak berkuasa di kedua-dua negara.

Laporan tersebut mendokumentasikan secara khusus “corak keganasan seksual (Israel) terhadap warga Palestin yang ditahan di Israel dan Wilayah Palestin yang Diduduki pada 2025”.

PBB menjelaskan bahawa kes yang disahkan hanyalah petunjuk kepada trend berbilang tahun dan tidak “menyeluruh” disebabkan sekatan akses ke pusat tahanan Israel.

Meskipun begitu, PBB pada 2025 mengesahkan pelbagai kes keganasan seksual sejak 2023, “termasuk sebagai satu bentuk penyeksaan”, terhadap 14 lelaki, tujuh wanita, sembilan kanak-kanak lelaki, dan seorang kanak-kanak perempuan di Jaluran Gaza serta di Tebing Barat.

Pelanggaran ini termasuk rogol menggunakan objek, rogol berkumpulan, dipaksa bertelanjang, serta pemeriksaan badan yang dijalankan “tanpa alasan keselamatan yang jelas”.

PBB menyatakan tindakan keganasan ini dilakukan oleh anggota tentera, pasukan keselamatan, dan perkhidmatan penjara Israel.

Pada pagi 28 Mei, Israel mengutuk keputusan Encik Guterres sebagai “memalukan dan tidak munasabah”, menuduhnya cuba “mewujudkan keseimbangan palsu” dengan Hamas yang turut disenaraikan.

“Hubungan kami dengan Setiausaha Agung ini sudah berakhir,” tegas Duta Israel ke PBB, Encik Danny Danon, melalui hantaran di laman X.

Kenyataan tersebut menandakan “pembekuan” hubungan antara Israel dengan pejabat Setiausaha Agung sehingga tempoh jawatan Encik Guterres tamat pada 31 Disember.

Beliau menolak dakwaan sekatan akses oleh PBB, sebaliknya menegaskan bahawa wakil pertubuhan itu dijemput untuk menyiasat di Israel namun “memilih untuk tidak datang; sebaliknya meneruskan kempen menentang Israel”.

Sementara itu, mengenai Russia, laporan tersebut menyerlahkan keganasan seksual oleh angkatan tentera dan perkhidmatan penjara di wilayah Ukraine yang diduduki serta di dalam Russia sendiri, terutamanya terhadap tawanan perang.