Israel terus tutup Masjid Al-Aqsa untuk hari ke-24 berturut-turut
Mar 24, 2026 | 2:31 PM
Pegawai keselamatan Israel mengawal ketat ketika para jemaah mengerjakan solat Aidilfitri di luar tembok Kota Lama Baitulmakdis pada 20 Mac. - Foto AFP
BAITULMAKDIS: Pihak berkuasa Israel terus menguatkuasakan penutupan penuh Masjid Al-Aqsa di Baitulmakdis Timur yang didudukinya, menghalang jemaah daripada mengakses masjid tersebut untuk hari ke-24 berturut-turut.
Alasan yang mereka berikan ialah keperluan meningkatkan langkah keselamatan susulan perang Amerika Syarikat dan Israel yang berterusan ke atas Iran.
