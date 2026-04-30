Topic followed successfullyGo to BHku
Isteri bunuh suami kerana bertengkar tentang kari ayam
Apr 30, 2026 | 12:56 PM
Mangsa, Kodandam Shivaji, meninggal dunia akibat pendarahan yang teruk. - Foto SINAR HARIAN
NEW DELHI: Seorang lelaki berusia 28 tahun maut selepas dipercayai diserang isterinya menggunakan sabit dalam pertengkaran rumah tangga berkaitan hidangan makan malam di Kamareddy.
Kejadian berlaku sekitar 9 malam waktu tempatan pada 25 April, apabila mangsa, Kodandam Shivaji, bertengkar dengan isterinya, Laxmi, selepas wanita itu tidak menyediakan kari ayam seperti dimintanya.
