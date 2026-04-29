Suspek kes pukul isteri hingga gugur pernah pukul isteri hingga koma pada 2021

Pada 2021, Cik Jahidah Nordin yang juga hamil dilaporkan dipukul suaminya, Rosmaini Abd Raof, di sebuah pangsapuri di Larkin, Johor, sehingga mengalami kecederaan parah. - Foto fail

SUNGAI PETANI: Polis mengesahkan suspek yang disyaki memukul isterinya sehingga mengalami keguguran di Ambangan Heights dekat sini adalah lelaki yang sama dalam kes pukul isteri sehingga koma yang berlaku di Johor pada 2021.

Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata suspek berusia 43 tahun itu kini sedang diburu polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan.

“Ini adalah lelaki yang sama dengan kes di Johor... Apa saja panduan yang ada, kami siasat daripada segenap aspek. Kami juga sedang berusaha mengesan pelaku dalam kejadian ini,” katanya pada 27 April.

Dalam pada itu, ACP Hanyan berkata mangsa masih dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim (HSAH) di sini akibat beberapa kecederaan di seluruh bahagian badan yang dialami, lapor Bernama.

Media semalam melaporkan seorang penjawat awam berusia 39 tahun cedera pada badan dan lebam pada muka dipercayai dipukul suaminya sehingga menyebabkan kandungannya yang berusia 12 minggu keguguran.

Pada 2021, Cik Jahidah Nordin yang juga hamil dilaporkan dipukul suaminya di sebuah pangsapuri di Larkin, Johor sehingga mengalami kecederaan parah termasuk pendarahan otak sehingga sebahagian tengkoraknya terpaksa dibuang, selain rahang, tulang belakang dan rusuk retak.

Cik Jahidah kini berusia 48 tahun, masih terlantar dan menerima rawatan berpanjangan walaupun telah selamat melahirkan bayi lelaki pada November 2021.

Pada 4 November 2025, Mahkamah Tinggi Johor Bahru mengekalkan hukuman penjara 10 tahun ke atas suaminya Rosmaini Abd Raof, 43 tahun, yang bekerja sebagai peniaga kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap Cik Jahidah sehingga koma.