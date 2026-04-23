Topic followed successfullyGo to BHku
Jakarta kecam Israel pasang sepanduk propaganda di runtuhan hospital Indonesia di Gaza
Apr 23, 2026 | 12:12 PM
Keadaan Hospital Indonesia yang musnah selepas pemindahan paksa di Beit Lahiya, utara Gaza pada 2 Jun 2025, dengan serpihan runtuhan memenuhi kawasan sekitar. Indonesia mengecam tindakan Israel memasang sepanduk propaganda ketenteraan di tapak kemudahan perubatan itu. - Foto HO-MER-C
JAKARTA: Indonesia mengecam tindakan tentera Israel yang memasang sepanduk propaganda ketenteraan di atas runtuhan Hospital Indonesia di utara Gaza, yang disifatkan sebagai satu tindakan provokatif dan menghina kemudahan kemanusiaan.
Dalam kenyataan di platform X pada 22 April, Kementerian Luar Indonesia menegaskan bantahan keras terhadap tindakan tersebut. “Indonesia mengecam dan membantah sekeras-kerasnya pemasangan sepanduk ‘Rising Lion’ oleh tentera Israel di atas runtuhan Hospital Indonesia di Gaza,” menurut kenyataan itu.
Laporan berkaitan
Hospital Indonesia di Gaza sesak, kurang bekalan, doktor beroperasi dalam gelapOct 31, 2023 | 1:39 PM
Relawan Indonesia: Penduduk Gaza diarah pindah sebelum ditembakOct 11, 2024 | 11:40 AM