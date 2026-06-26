Jawatankuasa Gaza, EU bincang usaha pemulihan awal, pembinaan semula

Kanak-kanak Palestin berdiri di balkoni sebuah bangunan kediaman yang mengalami kerosakan teruk akibat serangan Israel di Bandar Gaza pada 23 Jun. - Foto REUTERS

Kanak-kanak Palestin berdiri di balkoni sebuah bangunan kediaman yang mengalami kerosakan teruk akibat serangan Israel di Bandar Gaza pada 23 Jun. - Foto REUTERS

Jawatankuasa Gaza, EU bincang usaha pemulihan awal, pembinaan semula

Jawatankuasa Gaza, EU bincang usaha pemulihan awal, pembinaan semula Laporan: Israel mula rundingan pelan perobohan, pembinaan semula besar-besaran Gaza

KAHIRAH: Jawatankuasa Nasional Pentadbiran Gaza (NCAG) mengadakan perbincangan dengan wakil khas Kesatuan Eropah (EU) bagi proses damai Timur Tengah mengenai usaha pemulihan awal dan pembinaan semula Jaluran Gaza.

Dalam satu kenyataan pada 25 Jun, jawatankuasa itu berkata Pesuruhjaya Agungnya, Encik Ali Abdel Hamid Shaath, bertemu Wakil Khas EU, Encik Christophe Bigot, di ibu pejabat sementara jawatankuasa tersebut di ibu kota Mesir, Kahirah.

Pertemuan itu turut dihadiri beberapa anggota jawatankuasa berkenaan.

Menurut kenyataan itu, kededua pihak meneliti perkembangan terkini berhubung usaha pemulihan awal dan pembinaan semula Gaza, termasuk rancangan jawatankuasa tersebut bagi fasa seterusnya.

Jawatankuasa itu berkata pelan 100 hari pertamanya memberi tumpuan kepada bantuan kemanusiaan kecemasan, pemulihan perkhidmatan asas dalam sektor kesihatan, pendidikan, air dan perbandaran, selain memperkukuh keselamatan awam sebagai langkah awal sebelum pembinaan semula berskala besar dilaksanakan.

“Pelan 100 hari pertama memberi tumpuan kepada keperluan paling mendesak penduduk Gaza, termasuk bantuan kemanusiaan, pemulihan perkhidmatan asas dan pengukuhan keselamatan awam,” menurut kenyataan itu.

Perbincangan tersebut turut menyentuh usaha meningkatkan kerjasama dalam bantuan teknikal dan pembinaan keupayaan institusi.

Menurut jawatankuasa itu, EU mengulangi sokongan berterusannya terhadap rakyat Palestin dan usaha pemulihan Gaza.

EU juga menyatakan kesediaan untuk menyelaras usaha dengan jawatankuasa tersebut serta rakan antarabangsa bagi menggalak kestabilan dan memperbaiki keadaan kemanusiaan di wilayah itu.

“Kesatuan Eropah menegaskan sokongan berterusan terhadap rakyat Palestin dan kesediaannya untuk bekerjasama dengan jawatankuasa serta rakan antarabangsa dalam menyokong pemulihan Gaza,” menurut kenyataan itu lagi.

Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengekalkan komunikasi rapat dalam fasa akan datang bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula Gaza.

NCAG menyifatkan dirinya sebagai sebuah badan bukan politik yang bertanggungjawab mengurus hal ehwal awam harian di wilayah itu.

Badan tersebut terdiri daripada tokoh nasional Palestin dan beroperasi dari Kahirah sejak pertengahan Januari, tetapi masih belum mula menjalankan tugasnya di dalam Jaluran Gaza.

Pertemuan itu berlangsung ketika Mesir dan pihak antarabangsa terus berusaha memajukan pelaksanaan fasa pertama pelan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, bagi Gaza dan membuka laluan ke fasa kedua.

Fasa kedua pelan itu termasuk penubuhan jawatankuasa teknokrat sementara, pembinaan semula Gaza, pembentukan Lembaga Keamanan, pengerahan pasukan antarabangsa, pengunduran tambahan tentera Israel serta rundingan mengenai senjata Hamas.

Sementara itu, laporan media Israel menyebut rundingan telah dimulakan dengan beberapa syarikat Israel berhubung satu inisiatif besar untuk meroboh dan membina semula kawasan luas di Gaza.

Menurut laporan portal berita dan laman media dalam talian dari Israel, Walla yang dipetik The Jerusalem Post, perbincangan itu memberi tumpuan kepada pembersihan kawasan kemusnahan yang luas, pemprosesan runtuhan menjadi bahan binaan kitar semula, serta penyediaan tanah bagi pembangunan masa depan.

Seorang sumber keselamatan memberitahu bahawa “pemerintah damai mahu mempercepat proses pembinaan semula, tetapi ia belum memenuhi garis masa munasabah atau skala yang dikehendaki”.

Menurut sumber itu, usaha tersebut akan melibatkan operasi perobohan dan pengurusan sisa runtuhan secara besar-besaran.

“Kita bercakap mengenai jumlah kemusnahan yang amat besar yang mahu dijadikan bahan binaan kitar semula, sebahagian besarnya dipindahkan, dan pada masa yang sama kawasan diratakan untuk membina rumah baharu,” kata sumber itu.

Sumber tersebut turut memberitahu bahawa semua ini berlaku sebelum senjata Hamas dilucutkan dan sebelum Gaza bebas daripada kegiatan ketenteraan.

Sumber yang mengetahui rancangan tersebut berkata sejumlah besar runtuhan akan diproses menjadi bahan binaan yang boleh digunakan semula, manakala sebahagian lagi akan dibawa keluar dari wilayah itu.

Pada masa yang sama, kawasan luas akan diratakan bagi membolehkan pembinaan perumahan baharu pada masa depan.

Seorang pegawai keselamatan yang dipetik laporan itu berkata kepantasan dan skala pembangunan tersebut boleh membawa implikasi keselamatan lebih luas sekiranya isu keselamatan asas tidak diselesaikan.

“Pada kadar ini, tiada pilihan selain menyambung semula pertempuran bagi melucutkan senjata Hamas dan memutuskan prasarana bawah tanahnya,” kata pegawai itu.

Beliau mendakwa rangkaian bawah tanah Hamas digunakan untuk bersembunyi, merancang operasi ketenteraan, menghasilkan senjata dan menyimpan senjata.